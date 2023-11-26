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Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:58 Son Güncelleme: 26.11.2023 15:58

Shakespeare Sözleri - William Shakespeare’ın Kitaplarında ve Şiirlerinde Geçen En Güzel Sözler

William Shakespeare, İngiliz edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden birçoğunu yazmıştır. Oyunları trajedi, komedi ve tarih türlerinde çeşitlilik gösterir. En ünlü eserleri arasında "Hamlet", "Othello", "Macbeth" ve "Romeo ve Juliet" bulunmaktadır. Shakespeare sözleri, William Shakespeare'ın kitaplarında ve şiirlerinde geçen en güzel sözler bu yazar ile ilgilenenler tarafından merak edilir.

Shakespeare Sözleri - William Shakespeare’ın Kitaplarında ve Şiirlerinde Geçen En Güzel Sözler

Shakespeare'ın eserleri, insan doğası, aşk, ihanet, güç, adalet gibi evrensel konuları derinlikli bir şekilde ele alır. Onun dili ve yazım yeteneği, edebiyat dünyasında olağanüstü kabul edilir ve eserleri hala günümüzde yaygın şekilde okunmakta, tiyatrolarda sahnelenmekte ve akademik çalışmalarda incelenmektedir. Shakespeare sözleri, William Shakespeare'ın kitaplarında ve şiirlerinde geçen en güzel sözler birçok kişinin araştırdığı konulardandır.

Shakespeare Sözleri - William Shakespeare'ın Kitaplarında ve Şiirlerinde Geçen En Güzel Sözler

"Büyüklükten korkma. Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü elde eder, diğerleri ise büyüklüğe zorla itilir." - William Shakespeare, On İkinci Gece (Twelfth Night)

"Herkesin sözünü dinle, ama az insana sözünü söyle." -William Shakespeare, Hamlet

"Cehennem boş, bütün şeytanlar burada!" -Wiiliam Shakespeare, Henry V

"Ne olduğumuzu biliyoruz, ama olabileceğimizi bilmiyoruz." -William Shakespeare, Hamlet

"Korkaklar ölümleriyle birçok kez yüzleşirler; cesur insanlar ise ölümü sadece bir kez tadarlar.'' -Wiiliam Shakespeare, Julius Ceasar

"Konuşmak, yapmak değildir. Güzel konuşmak iyilik yapmak gibidir; ancak sözler, eylemler değildir." -William Shakespeare, Henry VIII

''Eğer bir oyunu oynamazsan o oyunu kaybetmezsin.'' -William Shakespeare, Romeo ve Juliet (Romeo and Juliet)

"Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir." -William Shakespeare, Othello

"Bütün dünya bir sahnedir ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu; girerler, çıkarlar. Bir kişi birçok rolü birden oynar.'' -William Shakespeare, Beğendiğiniz Gibi (As You Like It)

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Shakespeare Sözleri - William Shakespeare’ın Kitaplarında ve Şiirlerinde Geçen En Güzel Sözler
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