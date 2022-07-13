Haberler Yaşam Haberleri SHGM’den havacılık çalışanlarına ‘Okçular tepesini terk etmeyin’ çağrısı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:16 Son Güncelleme: 13.7.2022 16:25

SHGM’den havacılık çalışanlarına ‘Okçular tepesini terk etmeyin’ çağrısı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa ülkelerindeki havalimanlarında personel sıkıntısı yüzünden yaşanan kaos nedeniyle başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye’den geçici personel getirilmesine yönelik çalışmaları üzerine havacılık sektörü çalışanlarına 'Okçular tepesini terk etmeyin' çağrısı yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SHGM’den havacılık çalışanlarına ‘Okçular tepesini terk etmeyin’ çağrısı

SHGM' nin resmi internet sitesinde havacılık sektörü çalışanlarına yönelik yapılan çağrıda Avrupa ve dünya havacılık sektörü kâbusu yaşarken Türk sivil havacılığının çalışanların sabır ve azmi sayesinde lider konumunu sürdürmeye devam ettiğinin altı çizildi.

OKÇULAR TEPESİNİ TERK ETMEYİN

Bu nedenle, bazı ülkelerin ve bu ülkelere ait işletmelerin, Türk sivil havacılığına imrenmeleri ve çalışanlarını istihdam etmeye yönelik çalışmalarını son derece normal karşılandığının ifade edildiği açıklamada "Bu kapsamda, son günlerde bazı ülkelerin, havacılık profesyonellerimizi istihdam etmeye yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını titizlikle takip etmekteyiz. Bu ülkelerin yapmış olduğu çalışmaların bir diğer amacının, sizler gibi nitelikli ve başarısı tasdiklenmiş profesyonelleri istihdam etmenin yanı sıra ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişini durdurmaya yönelik olduğunun da bilincindeyiz. Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz" denildi.

İŞVERENLE ÇAĞRI

Açıklamada bu konuda işverenlerin de aynı duyarlılıkta olması çok önemli olduğu vurgulanarak "Bahse konu olan personelin çalıştıkları mevcut kurum ve kuruluşlarından ayrılmak istemelerine ilişkin geri dönüşler doğru bir şekilde ele alınmalı, bunlara pratik ve hızlı çözümler üretilmelidir. Bu geri dönüşlerde kurumsallaşma problemlerine yönelik hususlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ücretsel nedenlerle ayrılma taleplerine ilişkin de ilgili havacılık şirketlerimizin bütçelerinin el verdiği ölçüde konuyla ilgili gereken adımları atmalarını ve personel kayıplarını minimize etmeye yönelik gerekli değişiklikleri yapmalarını rica ederiz. Bununla birlikte, sadece ücretsel bir karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabileceğinden, havacılık sektöründe bireysel değil bütünsel çözümlerde, ilgili ülkelerle çalışabileceğimiz unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

TÜRK HAVACIĞILI DAHA SEÇKİN BİR KONUMDA OLACAK

Açıklamada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çalışma şartları ve iş devamlılığının temini alanlarında yürüttüğü önemli çalışmalarla birlikte, iki yıl içerisinde Türk sivil havacılığının çok daha seçkin bir konumda olacak olmasının ana hedeflerden biri olduğu kaydedilerek "Bunu hep birlikte başarıp bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir gelecek bırakacağımıza dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Sağlık ve esenlik temennisiyle, kalın sağlıcakla" denildi

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SHGM’den havacılık çalışanlarına ‘Okçular tepesini terk etmeyin’ çağrısı
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