Siber saldırı tehlikesi yargıyı harekete geçirdi

Son olarak Bolu'da meydana gelen yangın faciasında aile yakınlarını kaybeden vatandaşların telefon numaralarını arayarak hakaretler yağdıran siber zorbaların ortaya çıkmasıyla kişisel verilerin sızdırılması ve "panel sistemi" yeniden gündeme geldi. Çoğunlukla 18 yaşından küçük hackerların, Türk vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, mesaj gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde topladıkları iddia edildi.

"PANEL SİSTEMİ" YARGIYI HAREKETE GEÇİRDİ

Türkiye için büyük bir tehdit oluşturan siber saldırı niteliğindeki "panel sistemi" ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı konuyla ilgili derin bir araştırma içine girdi.

35'İ ÇOCUK 68 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Daire Başkanlığına gönderilen araştırma raporlarının incelenmesi neticesinde vatandaşlara ait kişisel iletişim, adres, tapu bilgileri, eğitim bilgileri vs. gibi kişisel verilerin illegal bir şekilde ele geçirildiği ve sosyal medya platformlarında ücret karşılığı satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 25 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 35'i 18 yaşından küçük olan 68 şüpheli "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan gözaltına alındı.

SEVK YAZISINDA "DEVLET GÜVENLİĞİ" VURGUSU

Şüphelilerin emniyet ifadelerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 18 yaşından büyük 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Sevk yazısında şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan sonra ya da verileri sızıntı yolu ile bizzat temin eden şahıslardan aldıktan sonra alınan verileri panel adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı vurgulandı. 18 yaşından küçük 35 şüpheliden ise 17'si tutuklama talebiyle, 18'i adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 17'si 18 yaşından küçük 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 24 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.