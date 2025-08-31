Şiddet gören anneye iyi hal indirimi

İzmir'de yaşayan Ayşe Vural, 2021 yılındauyuşturucu parası isteyen kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdü. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında heyet, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi.

İlk derece mahkemesinin kararı bozuldu, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararı ise onandı. Bozma kararının ardından Ayşe Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı ve yargılama süresi boyunca kızının uyuşturucu kullanması sebebiyle bu duruma gelindiğini söyledi. Heyet, Vural'ı 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.