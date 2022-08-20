Gaziantep’te dehşete düşüren olay: Kızına fuhuş yaptıracağım

Gaziantep'te eşinden şiddet yüzünden kaçıp karakola sığınan oradan da babasının evine giden Gönül Ağbaş (32) köyde kimseyi bulamayıp dönerken yolda eşi Halil Ağbaş ve kaynıyla karşılaştı. Motoruyla araçlarının önünü kesmeye çalışırken araca kaza yaptırdı, kendisi de tarlaya savruldu. Damadı tarafından tehdit edildiği için şikâyet amacıyla gittiği savcılıktan dönen kayınbaba yerde yatan yaralıya müdahale etmek için yanına giderken kızını yarı baygın görünce arabasından silah getirip damadına ateş etti.

Şahinbey ilçesinin Sarıkaya mahallesinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Fuhşa yer temin etme, gasp, adam yaralama gibi farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan ve 10 yıl cezaevinde yatan Halil Ağbaş, 4 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Gönül Ağbaş'a sık sık şiddet uygulayınca, genç kadın durumu babasına anlatıp yardım istedi. Eşinin şiddet olayını anlattığı kayınbabasının kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öğrenen Halil Ağbaş, kayınbabasını arayarak hakaret edip 'kızına fuhuş yaptıracağım" dedi. Sonra eve giderek eşine yine şiddet uyguladı. Yediği dayaklara dayanamayan Gönül Ağbaş, bir fırsatını bulunca Düztepe Polis Karakolu'na giderek eşi hakkında şikâyetçi oldu. Karakoldan çıkınca TIR şoförlüğü yapan ağabeyi İsmail Demir'i arayan Gönül Ağbaş, gelip kendisini almasını istedi. İsmail Demir araçla karakola giderek kardeşini alıp Sarıkaya köyüne doğru yola çıktı. Eve gelip eşini bulamayan Halil Ağbaş, karısının babasının evine gitmiş olacağı düşüncesiyle köye gitti ancak kimseyi bulamayınca şehre geri dönmeye karar verdi. Dönüşte eşini ve kayınbiraderini görünce motorunu önlerine sürerek durdurmaya çalıştı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren 4 çocuk annesi Gönül Ağbaş olay yerinde bayılırken, şehir merkezinden dönerken kazayı gören kayınbaba İsmail Demir aracını durdurup yaralıya yardıma gitti. Aracın yanında ağlayan kızını ve yerde yatan damadını görünce geri dönüp aracından aldığı silahla Halil Ağbaş'a ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Halil Ağbaş olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma ekipleri Ağbaş'ın eşi Gönül Ağbaş'ı, kayınbaba İsmail Demir'le oğlu Beyhan Demir'i gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinde damadının kızını fuhuş yapmaya zorladığını iddia eden İsmail Demir, "Damadım benden 5 bin lira istedi. Vermeyince 'ben de kızına fuhuş yaptırıp ayda 20 bin lira kazanırım' dedi. Tartıştık, bunun üzerine 2 kez savcılığa giderek hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay günü de kızımı dövmüş. Kızım karakola gidip şikayetçi olmuş. Sabaha kadar da karakolda kalmış. Kızım sabah bana ağabeyi ile köye gideceğini söyledi. Ben de onların arkasından yola çıktım. Yolda giderken oğlumun aracının motosiklete çarptığını gördüm. Ben olayı anlamaya çalışırken oğlum, 'Baba, Halil seni öldürmeye gelmiş' dedi. O sıra Halil'in elini beline attığını görünce kendimi savunmak için birkaç el ateş ettim" dedi.

Kayınbirader Beyhan Demir ise ifadesinde, "Kardeşimin eşiyle arasının iyi olmadığını biliyorum. Olay günü de beni arayıp 'bana ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Şu an karakoldayım, gelip beni al' deyince gidip aldım. Köye yaklaşırken, karşıdan gelen eniştem motosikletini üzerimize sürdü. Arabayı sol şeride geçirip, kazadan kurtulmak istedim. O da sola şeride geçince kaza yaptık. Jandarma ve ambulansı arayıp yere düşen enişteme yardım ettim. Olayı telefonda babama anlatırken kız kardeşim sinir krizi geçirip bayıldı. Babam da kız kardeşimi öyle görünce bir şey olduğunu düşünerek araçtan av tüfeğiyle indi. O sırada babama bir şeyler söyleyen Halil, elini beline attı. Babam da onu görünce tüfeğiyle ateş etti" diye konuştu.

Gönül Ağbaş ise, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisine sık sık şiddet uyguladığını belirterek, "Olay günü beni dövdü, kaçıp karakola sığındım. Kocamın uyuşturucu kullandığını, evde esrar ektiğini söyledim. Arama kararı olmadan eve gidip bakamayacaklarını söylediler. Karakoldan sonra halamın evine gidip ağabeyimi aradım. O da gelip beni aldı, araçla köye doğru giderken Halil bizi görünce motosikleti üzerimize sürdü. Zik zak çizerek bize kaza yaptırmaya çalışıyordu. O sırada kaza oldu, motosiklet tarlaya savruldu, biz de bir ağaca çarpıp durduk. Araçtan inen ağabeyim ambulansı aradı, ben olayın şoku ile bağırıyordum. O sırada babam geldi, yerde yatanın Halil olduğunu görünce aracından tüfeğini getirip ateş etti" dedi.

Olayın iddia edildiği gibi planlı bir cinayet olmadığını söyleyen Avukat Ramazan Hakan Urul da, "Maktul eşini darp ediyor, kayınbabasına 'kızına fuhuş yaptıracağım' diyor. İkisi de ayrı ayrı hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Adamın sabıka kaydında fuhşa yer temin, gasp, yaralama gibi pek çok suç var. 19 yıl hüküm yemiş, 10 yıl cezaevinde bilfiil yatmış. Maktul eşine sürekli şiddet uygulayıp fuhşa zorluyor, olay günü de eşini alıp baba evine götüren kayınbiraderini motosikletle takip ederken bu olay meydana geliyor" dedi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Gönül Ağbaş serbest bırakılırken, babası ve ağabeyi ise tutuklandı.