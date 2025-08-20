Şiddete, kaçakçılara ve tacirlere karşı tek numara YİMER 157: 10 yılda 15 bin hayatı kurtardı

Türkiye'de yaşayan yabancıların doğru, güvenilir ve hızlı bilgiye erişimini sağlamak amacıyla 20 Ağustos 2015'te kurulan Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), 10. yılını kutluyor. Yıllar içinde yalnızca bir bilgilendirme hattı olmaktan çıkarak, acil çağrılarla hayatların kurtarıldığı kritik bir başvuru noktası haline geldi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA VE TACİRLERE KARŞI UMUT IŞIĞI

İnsan tacirlerinin eline düşen, göçmen kaçakçılarının tuzaklarına yakalanan veya şiddete uğrayan yabancılar, yardım için YİMER'i aradı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile kurulan hızlı koordinasyon sayesinde bu çağrılar anında karşılık buldu.

15 BİN 728 HAYAT KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, merkezin bugüne kadar 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirdiğini, 995 acil çağrıda ise 15 bin 728 kişinin hayatına dokunulduğunu açıkladı. Kök, "Yabancılar herhangi bir sıkıntı yaşadığında, insan ticareti mağduru olduğunda aklına YİMER 157 geliyor" dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Kök, merkezin yalnızca bilgilendirme hattı olmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Bilgilendirmenin ötesinde, bir çağrıyı yanıtlayıp onun hayatta kalmasını sağlıyorsanız, bu bizim için büyük bir gurur vesilesi, büyük bir mutluluk."

5 DİLDE HİZMET

YİMER 157, yabancılara Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Rusça olmak üzere 5 dilde, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Yalnızca telefonla değil; sosyal medya, e-posta, WhatsApp ve mektupla da merkeze ulaşmak mümkün.

YABANCILARIN TÜM SORULARINA YANIT

Çağrıların büyük çoğunluğunu ikamet işlemleri, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar oluşturuyor. Kök, "Nasıl telefon hattı alabilirim, nasıl banka hesabı açtırabilirim, üniversitenin istediği belgeler nelerdir, sağlık ve sosyal yardımlara nasıl ulaşabilirim… Yabancılar, günlük hayatlarını kolaylaştıracak her türlü soruyu YİMER'e yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ARENADA 9 ÖDÜL

Başarısı dünya çapında da tescillenen YİMER, bugüne kadar 9 uluslararası ödül kazandı. Başkan Kök, geleceğe dair hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Teknolojik altyapıyı güçlendireceğiz, yapay zekâ ile analiz yeteneklerimizi geliştireceğiz. Hizmet verdiğimiz dil sayısını da beşten yediye çıkarmayı planlıyoruz."