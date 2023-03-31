Sıfır Aracın İlk Muayenesi Ne Zaman Yapılır? Sıfır Araç Muayenesi Kaç Yılda Bir Yapılır?

Sıfır araç muayenesi ne zaman yapılır incelemesi ile periyodik araç muayenesi arasında küçük farklar vardır. Bu farkların başında da sıfır araç ilk muayene tarihi gelir. Bu hususta en küçük ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Aksi durumda muayene tarihi geçirilerek gecikme zammı ödemeniz gerekir. İlerleyen süreçte de cezai müeyyide söz konusu olabilir. Sıfır araç muayenesi kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Sıfır Araç Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

Araç muayenelerinin yapılması kanunen zorunludur. Bu muayeneleri yapma ve aracın güvenli olduğunu tasdik etme yetkisi TÜVTÜRK'tedir. İlgili TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alınarak aracınızın muayenesini yaptırabilirsiniz.

Hususi araç muayeneleri normal şartlarda 2 yılda bir yaptırılır. Bu süre ticari araçlar için yılda bir kezdir. Fakat sıfır alınan araçlar için küçük bir ayrıntı söz konusudur. O da muayenenin süresi ile ilgilidir. Sıfır araç alan kişiler 3 yıl sonra ilk araç muayenesine gitmelidir. Sonraki muayeneler ise yine 2 yılda bir yapılır.

Sıfır Araç İlk Muayene Tarihi

Sıfır araçların ilk muayene tarihi araç ruhsatında yazar. Aracı ilk aldığınız zaman ilk tescil işlemi için notere giderek ruhsat çıkarmanız gerekir. Buradan çıkan ilk ruhsatta aracın muayenesinin ne zamana kadar geçerli olduğu yazacaktır. Söz konusu tarih dikkate alınarak ilk muayene tarihi takip edilmelidir.

Sıfır araçların ilk muayenesi ile ilgili hata yapılan konu aracın hangi tarihte muayeneye götürüleceğidir. 3 yıllık ilk muayene süresi araç satın alındıktan sonraki 3 yıl değildir. 3 yıllık süre aracın fabrika çıkış tarihinden itibaren başlar. ruhsatta yazan muayene son geçerlilik tarihi de bu süre baz alınarak belirlenmiştir. Kısacası sıfır olarak satın aldığınız aracın ilk muayene tarihi için baz alacağınız tek tarih, ruhsatın üzerinde yazan "muayene son geçerlilik tarihi"dir.