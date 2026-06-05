Sıfır Atık Festivali başladı

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen ve pazar gününe kadar devam edecek festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ENERJİDEN SANATA

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla hazırlanan festival, Anadolu'nun kaynakları koruyan kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturuyor. Festival kapsamında ziyaretçiler; döngüsel ekonomi uygulamaları, karbon ve su ayak izi ölçümleri, sürdürülebilir tarım çözümleri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve yapay zekâ destekli deneyim alanlarında bilgi edinme fırsatı buluyor.

27 DENEYİM NOKTASI

Festival alanında kurulan Sıfır Atık Tüneli, Güneş Enerjisi Alanı, Farkındalık Noktası, Sıfır Atık Meydanı, Ortak Miras Çadırı, Sosyal Etki Alanı, Sanat ve Dönüşüm Atölyeleri, Çocuk Oyun Alanı, Çocuk Sanat Atölyeleri, Toprak Atölyeleri ve Sıfır Atık Müzesi öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Filistin Sergisi, Etnospor Müzesi, Türk Telekom Sahne, COP31 Türkiye Alanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standı, Sıfır Atık Mutfak, Etnospor Alanı, Etnospor Binicilik Alanı, TİKA Evrensel Tatlar Bölümü ve Halk Yemek Alanı da festivalde ziyaretçilere açık.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Festivaldeki Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Sanat Atölyeleri, "Çöp Canavarı" kukla gösterisi çocuklara geri dönüşümün önemini anlattı. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in gösterisi, Dede Korkut Hikâyeleri anlatımı ve sahne etkinlikleri de büyük ilgi gördü.

KONSERLER, SÖYLEŞİLER...

Sosyal medya içerik üreticileri Mesut Hurma, Ümit Çeliker, Mehmet Akif Yazıcı ve Cihan Çelik, çevre bilinci deneyimlerini paylaştığı festivalde Fungistanbul, Mehmet Kılıç ve Enes Kılınç, Burak Onurlu konserleri ile Kırım Ailesi gösterisi ve Recycled Orchestra of Cateura konseri yer aldı. Festivalde akşam da Rafet El Roman ve Mazhar Alanson sahne aldı.

TURKUVAZ DA FESTİVALDEYDİ

Turkuvaz Medya Grubu, sıfır atık ve çevre bilinci temalı özel standıyla festivalin en çok ilgi gören markalarından biri oldu. Öğrenciler ve aileler, doğa dostu yayınları yakından inceleyerek yayınlar hakkında bilgi aldı.

HEDİYE FIRSATI

Çevre dostu davranışları teşvik etmek için mobil uygulama üzerinden alandaki QR kodları okutan ziyaretçilere hediyeler veriliyor. 1000 puana ulaşan katılımcılar ise scooter, tablet, termos ve festival ürünlerinin yer aldığı büyük çekilişe katılma hakkı kazanıyor.