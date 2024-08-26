Sıfır Atık ödüllü ‘Orman Dede’den çağrı ‘ülkemizi hep birlikte yeşertelim’

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş (84), 29 yıl önce o dönem lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Yahya'yı trafik kazasında kaybetti. Demirbaş, oğlunun hatırasını yaşatmak için varını yoğunu harcayıp 500 dekarlık bir arazi aldı. Bu araziye 26 yıl önce ilk fidanlarını dikip, 'Yahya'nın Ormanı' adını verdi.Rahim Demirbaş, 26 yıllık süre içerisinde 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu. Demirbaş, ormanın içerisindeki evinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Rahim Demirbaş, son dönemlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına da çok üzülüyor. Kendisinin kurak bir bölgede çok emek harcayarak fidanları büyütmeye çalıştığını anlatan Demirbaş, ormanlara hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İnsanlardan kendisine katılmalarını isteyen Rahim Demirbaş, "Ülkenin ormanları yakılıyor, ciğerlerimiz karartılıyor. Benim çığlığım buna isyandır. Bana katılın, çığlığımı duymayanlara duyurun. Kolay olan lafı bırakın işe koyulun. Ülkemizi hep birlikte yeniden yeşertelim. Ben kuraklığın ortasında bu ormanı inşa ettim. Herkes bir fidan dikip, büyütebilir. Bu ülke hepimizin" dedi.Rahim Hoca, 27 Şubat 2020'de Suriye'in İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan 34 askerimizi de unutmadı. Şehitler adına mavi selvi fidanlarını toprakla buluşturan Demirbaş, onlara gözü gibi baktı. Rahim Demirbaş, kuraklığa rağmen fidanları tutturan, onları kurutmayan Demirbaş, bunun da kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Öğrencilerin de sık sık kendisini ziyarete geldiğini belirten Rahim Demirbaş, "Kendilerine ormanın önemini ve ülkemizin dünyanın incisi olduğunu, çok çalışıp topraklarımızı bin kat verimli hale getirmemiz gerektiğini anlatıyorum" dedi.