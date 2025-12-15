Sıfır Atık’a örnek destek

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk müziği teori ve uygulama öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek hem unutulmuş çalgıları yaşatıyor hem de öğrencilerine Sıfır Atık konusunda rehber oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 yıldır öğretmenlik yapan Emrah Kaya'nın hikayesini sosyal medya hesabından "Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz Sıfır Atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor" mesajıyla paylaştı.