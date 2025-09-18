ŞİFRESİZ KANALDA! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı ekip, 8 maçlık seride avantajı elinde tutmak ve gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? İşte tüm detaylar.