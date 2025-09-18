ŞİFRESİZ KANALDA! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı ekip, 8 maçlık seride avantajı elinde tutmak ve gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? İşte tüm detaylar.
Temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü bugün saat 22.00'de rakibi ile Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00
Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası ligde oynanan ikas Eyüpspor maçında yer almayan Victor Osimhen, Devler Ligi maçının kamp kadrosuna da alınmadı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için daha önce yaptığı açıklamada "Ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.