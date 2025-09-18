Haberler Yaşam Haberleri ŞİFRESİZ KANALDA! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 07:49

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında deplasmanda karşılaşacak Sarı Kırmızılı ekip, hem gruplara galibiyetle başlamak hem de deplasmanda 3 puan almak istiyor. Taraftarlar ise Frankfurt – Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgisini merak ediyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı ekip, 8 maçlık seride avantajı elinde tutmak ve gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? İşte tüm detaylar.

EİNTRACHT FRANKFURT – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü bugün saat 22.00'de rakibi ile Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

EİNTRACHT FRANKFURT – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

OSIMHEN YER ALMADI

Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası ligde oynanan ikas Eyüpspor maçında yer almayan Victor Osimhen, Devler Ligi maçının kamp kadrosuna da alınmadı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için daha önce yaptığı açıklamada "Ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

