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Giriş Tarihi: 13.8.2022 07:42 Son Güncelleme: 13.8.2022 07:42

Sigara fiyatları zamlı liste 13 Ağustos: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları sürekli olarak araştırılan bir konu haline geldi. Yılbaşından beri 8 TL’lik sigara zammı söz konusu olmuşken, vatandaşlar hala sigaraya zam mı geldi ne oldu sorularını yöneltiyor. Özellikle sosyal medyada bazen sigara zammı geliyor söylentileri sonrası sigara fiyatları arama motorları üzerinde araştırılabiliyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 13 Ağustos sigara fiyatları

Sigara fiyatları zamlı liste 13 Ağustos: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi ne kadar oldu sorusu tüm gün boyunca tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Sigarada ÖTV payının artırılması ve 2 Temmuzda 2 TL'lik bir zammın gelmesi sonucu tütün tiryakileri sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusunu sürekli olarak soruyor. İşte 13 Ağustos sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları, 13 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

İşte 13 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

MARKA MARKA GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

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Sigara fiyatları zamlı liste 13 Ağustos: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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