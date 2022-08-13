Sigaraya zam mı geldi ne kadar oldu sorusu tüm gün boyunca tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Sigarada ÖTV payının artırılması ve 2 Temmuzda 2 TL'lik bir zammın gelmesi sonucu tütün tiryakileri sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusunu sürekli olarak soruyor. İşte 13 Ağustos sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları, 13 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
İşte 13 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL