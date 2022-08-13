Sigaraya zam mı geldi ne kadar oldu sorusu tüm gün boyunca tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Sigarada ÖTV payının artırılması ve 2 Temmuzda 2 TL'lik bir zammın gelmesi sonucu tütün tiryakileri sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusunu sürekli olarak soruyor. İşte 13 Ağustos sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı