Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste

Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde JTİ grubu markalara gelen zamdan sonra, BAT ve Philip Morris ürünlerine de 2 TL zam gelmişti. Sigara zammı sonrası güncel liste ile en ucuz ve en pahalı fiyat listesini öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamları öğrenmek istiyor. Peki 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste