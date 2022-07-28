Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste
Giriş Tarihi: 28.7.2022 21:13

Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste

Sosyal medyada dolaşan iddialar sebebiyle sigara fiyatları güncel liste merak ediliyor. En son 2 Temmuz’da JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaraya 2 TL’lik zam yapmıştı. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları değişmişti. Yeniden gündem olan zam iddiaları nedeniyle 28 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28 Temmuz 2022 sigara fiyatları güncel listesi

Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste

Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde JTİ grubu markalara gelen zamdan sonra, BAT ve Philip Morris ürünlerine de 2 TL zam gelmişti. Sigara zammı sonrası güncel liste ile en ucuz ve en pahalı fiyat listesini öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamları öğrenmek istiyor. Peki 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

28 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste
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