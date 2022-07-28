Sigara zammı son durum: 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste

Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde JTİ grubu markalara gelen zamdan sonra, BAT ve Philip Morris ürünlerine de 2 TL zam gelmişti. Sigara zammı sonrası güncel liste ile en ucuz ve en pahalı fiyat listesini öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamları öğrenmek istiyor. Peki 28 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları güncel liste
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
28 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL