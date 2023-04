Sigma Ne Demek? Sigma Kadın Ve Erkek Nedir, Kime Denir, Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Psikolojideki kişilik türlerinden birisi olduğu bilinse de sigma ne demek tam olarak bilinmeyebiliyor. Bizler de bunun yüzden sigma kişilik nedir konusu hakkında araştırmamızı yaptık. Bunun yanı sıra sigma kadın, erkek ne demek konularına da değindik. Tüm bunlara ulaşmak için içeriğimizi kalan kısmına inmeniz yeterlidir. Böylelikle sigma ne demek sorusunun cevabına ayrıntılarıyla başlıklar halinde ulaşabileceksiniz.

Sigma Ne Demek?

Sigma Yunan alfabesinin on sekizinci harfi olup Fenike alfabesindeki shin harfinden gelmektedir. Ayrıca sigma matematikte bir terim olup genellikle uzun ardışık sayıların toplamını göstermek üzere kullanılan bir kısaltmadır. Sigma bazen fizikte de kullanılmaktadır. Fizikteki ve matematikteki anlamı ise toplamdır. Psikolojide ise, bağımsız ve özgür ruha sahip olan insanlar için kullanılan durum adlandırmalarından biridir. Özellikle herhangi bir sosyal konum için daima ilk sırayı hedefleyen kişiler için sigma tabiri kullanılmaktadır. Sigma, bir çeşit alfa olma isteği şeklinde de düşünülebilir .

Sigma Kadın Nedir?

Kadınlar; alfa, beta, sigma, omega, gamma ve delta olarak altı farklı kişilik tipine göre sınıflandırmaktadır. Sigma kadını, alfanın en güçlü rakibi olup onun aksine sakin bir güç olarak karşımıza çıkar. Doğuştan dışa dönük olan sigma kadınları doğal çekiciliklerinden ötürü tüm ilgiyi bir anda üzerine çekebilir. Sigma kadınları sevdiği kişiler için her şeyi yapmayı göze aldıklarından dolayı oldukça sadık olduğunu düşünebiliriz. Her ne kadar olaylar karşısında güçlü dursalar da aslında çok duygusal olup incinmekten korktukları için kendilerini bu şekilde gizlerler. Her sigma kadına kendi kendine yetebilse de ve bu yüzden dışa dönük gibi görünse de aslında onlar içe dönük birer alfadır. Birçok yakın arkadaşa sahip olsa da iç dünyalarında yalnızdır. Kendini geliştirmeyi ön planda tutan sigma kadınları aynı zamanda hayatlarını kendi belirlediği şekilde yaşamayı sever. Ne istediğini çok iyi bildiği için başkalarının görüşünü önemsemezler. Bu yüzden de zor bir insan olarak kabul edilirler. Zor kişilikleri yüzünden ikili ilişkilerde oldukça yıpratıcı bir role bürünebilirler ya da aksine karşı tarafa fazlasıyla bağlanabilirler. Öyle ki bu bağlanma sonucunda sigma kadını için vazgeçmek mümkün olmayabilir. Yapılan iyiliği unutmayacakları gibi bu iyiliğin karşılığını vermeden rahat edemezler. Kendine has hırsları olduğu için sürekli üretmek, denemek ve yapılmayanı yapmak isterler. Kendi başının çaresine bakabilir. Zekidir ve olan biten her şeyin bilincindedir.

Sigma Erkeği Nedir?

Beklentileri umursamayan sigma erkeklerini bir kalıba koyamazsınız. Toplumun belirlediği bütün kurallar ve yaklaşımlar sigmalar için bir anlam ifade etmediği için hiyerarşi onlar için önemsizdir bir ayrıntıdan ibarettir. Onlara nasıl giyineceklerini ya da davranacaklarını söyleyemeyeceğiniz gibi onlar ne isterlerse onu yaparlar. Kurallara uymamaktan çekinmeyen sigma erkekleri otoriteyi anlamakta zorlanırlar. Huzur ve esnekliğe çok fazla önem veren sigmalar bu yüzden genellikle serbest meslek erbabıdır. Zamanlarını yönetme ve kendilerini organize etme konusunda sıkıntı yaşamadıkları için kendi başlarına çalışmaları onlar için daha iyidir. Başkalarından onay almaya çalışmaz yada ihtiyaç duymazlar. Sigma erkeklerin, kendilerini eksiksiz yada başarılı hissetmek için lüks ürünlere ihtiyacı yoktur. Maddi şeylerin öz saygının yerini tutamayacağını bildiği için pahalı eşyalarla kendilerini geçerli kılmaya çalışmazlar. Sigmalar, herhangi bir mecrada başarılarıyla veya büyük hayalleriyle böbürlenme ihtiyacı duymazlar. Çünkü tutkuları kendilerine hastır. Onlar alçak gönüllü liderlerdir. Sigma erkekler yalnız kurt oldukları kadar gerekli şartlar yerine getirildiğinde, güçlü liderlere dönüşürler. Tutkuları ve bağlılıklarıyla başkalarına ilham kaynağı olurlar. Yüksek mevkilerdeki sigmalar, asla kendini beğenmiş değillerdir, bu yüzden de saygı görürler. Kendi yaşam tarzlarını ön planda tutarlar. Sigma erkeklerin rutinleri söz konusu olduğunda oldukça katılırlar ve bu yüzden onlar için kontrolcü ve müdahale etmeyi seven insanlardan daha kötüsü yoktur. Başkalarının beklentilerine göre şekillenmeyecekleri için sigmalar, ancak gerçekten isterlerse değişirler. Kendilerinden emin olup içe dönüklerdir. Sigmalar, ilgi odağı olmayı sevmezler ve yalnız vakit geçirmeyi tercih ederler. Sigma erkekler, çoğu zaman gözden kaçsa da aslında alfalar kadar öz güvenlidirler. Onları birbirinden ayıran tek şey, alfaların dışa dönük olmasıdır.