Şiirle topluma kazandırılıyorlar

ANKARA'DA, yetersiz koşullar içinde yaşayan dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için yeni bir proje başlatıldı. Çocuklar, proje ile şiir, roman, hikâye yazarak, spor yaparak, müzik aleti çalarak kötü alışkanlıklarından uzak duruyor. Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan, 2018'den beri çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Kaptan, "Altındağ Belediyesi işbirliğiyle gençlik merkezlerinde çocuklar edebiyatla haşır neşir oluyor. Spor yapıyor, müzik aleti çalmayı öğreniyor" dedi ve ekledi: "Çocukları anne babalardan rica ederek çağırıyorduk şimdi ebeveynler kendi isteğiyle çocuklarını bize emanet ediyor."