Para karşılığında rapor düzenlemişlerdi: Siirt merkezli operasyonda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Soruşturmanın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar sonuçlarına yönelik ciddi bir iddia üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan bazı kişilere ait test sonuçlarının, para karşılığında "negatif" olarak değiştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında 8 hastane personelinin de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.