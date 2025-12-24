Haberler Yaşam Haberleri Para karşılığında rapor düzenlemişlerdi: Siirt merkezli operasyonda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:25

Para karşılığında rapor düzenlemişlerdi: Siirt merkezli operasyonda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Siirt merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt Adliyesi’ne sevk edildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Para karşılığında rapor düzenlemişlerdi: Siirt merkezli operasyonda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

Soruşturmanın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar sonuçlarına yönelik ciddi bir iddia üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan bazı kişilere ait test sonuçlarının, para karşılığında "negatif" olarak değiştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında 8 hastane personelinin de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Para karşılığında rapor düzenlemişlerdi: Siirt merkezli operasyonda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz