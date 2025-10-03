Siirt’te sır olay: Evden çıktı, bir daha dönmedi! 17 gündür hiçbir iz yok

Nurcan Batur, köy halkından ve çevre yerleşimlerden yardım çağrısında bulunarak, "Köyde kimse görmediğini söylüyor. Gelen ihbarlar ya asılsız çıkıyor ya da bir sonuca ulaşamıyoruz. Arazi taramaları artık sonuç vermediği için, babamın bir araca binip uzaklaşmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu köyden ya da başka bir köyden biri olabilir, yabancı biri de olabilir. Ama kimseyi suçlamıyoruz. Lütfen babamı gören, herhangi bir araca bindiğini gören, duyan biri varsa korkmadan bildirsin. Bu bir insanlık görevidir. Şu an tek isteğimiz babamıza kavuşmak'' şeklinde konuştu.