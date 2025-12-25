Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te tahlil sonuçlarını para karşılığı değiştiren 19 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:53

Siirt'te tahlil sonuçlarını para karşılığı değiştiren 19 şüpheli tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

DHA
Siirt’te tahlil sonuçlarını para karşılığı değiştiren 19 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'Temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

30 GÖZALTI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2'si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te tahlil sonuçlarını para karşılığı değiştiren 19 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz