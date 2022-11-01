Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istedi. Çete üyeleri, ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engelleyerek durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdi. Örgüt finansal kaynağını ise şehir dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.