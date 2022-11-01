Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında taksici esnafını tehdit ederek haraca bağlamaya çalışan, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.
TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR
Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istedi. Çete üyeleri, ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engelleyerek durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdi. Örgüt finansal kaynağını ise şehir dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.