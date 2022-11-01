Haberler Yaşam Haberleri Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi
Giriş Tarihi: 1.11.2022 08:35 Son Güncelleme: 1.11.2022 09:03

Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü, gözünü taksici esnafının alın teri ile kazandığı ekmek parasına dikti. Haraç vermeyi kabul etmeyen taksicileri tehdit edip duraklarını basarak zarar veren şebeke Ankara Gasp Büro ekipleri tarafından 7 ay boyunca adım adım izlendi. Esnafı canından bezdiren 26 kişiden oluşan suç örgütü şafak vakti düzenlenn operasyonla çökertildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında taksici esnafını tehdit ederek haraca bağlamaya çalışan, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.

TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istedi. Çete üyeleri, ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engelleyerek durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdi. Örgüt finansal kaynağını ise şehir dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.



SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONU

Ankara Gasp Büro ekiplerinin 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 kişiden oluşan suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda 116 adet reçete tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin ile 8 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyetine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA