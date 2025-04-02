Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı! Çarşı ve Mahalle bekçisi şehit oldu

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu ağırlanmıştı.

GÖKÇEK'TEN ACI HABER

Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Uğur Gökçek'ten acı haber geldi. Gölçek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Şehadet haberi sonrası açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun. İfadelerini kullandı