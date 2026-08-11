Şile Belediyesi iddianamesinde yeni gelişme: Ses kayıtları dosyada! "Başkanın ricası var 250 bin Euro gönder"

İddianamede, tanık Soner Karademir'in 18 Haziran 2025 tarihinde verdiği ifadeye yer verildi. Karademir, yaklaşık bir yıl önce Hasan Doluyurt'un bir müşterisinin iskan işlemi için Belediye Başkanı'na 300 bin lira verdiğini, paranın Doluyurt tarafından değil müşterisi tarafından ödendiğini anlattı.

"BU PAZARLIK BENİM OFİSİMDE YAPILDI"

Karademir, "Teklif Hasan'a geldi. Hasan'da müşterisine iletti. İş çözülsün diye böyle bir para verildi. Normal şartlarda çıkacak iskan ruhsatı para karşılığında belediye tarafından çıkartıldı. Ben bu paranın pazarlığının yapılmasına şahidim. Hatta bu pazarlık benim ofisimde yapıldı. Buna ilişkinde ses kaydı alındı. Bu ses kaydını alan kişi aldığı ses kaydını Erdoğan Açar'a verdi diye biliyorum. Ses kaydının içerisinde belediye başkanının o zamanki özel kalemi olan Oğuz Kaçmaz ile iskan ruhsatı için yapılan pazarlık konuşması vardı" dedi.