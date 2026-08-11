Şile Belediyesi iddianamesinde yeni gelişme: Ses kayıtları dosyada! "Başkanın ricası var 250 bin Euro gönder"

İddianamede, tanık Soner Karademir'in 18 Haziran 2025 tarihinde verdiği ifadeye yer verildi. Karademir, yaklaşık bir yıl önce Hasan Doluyurt'un bir müşterisinin iskan işlemi için Belediye Başkanı'na 300 bin lira verdiğini, paranın Doluyurt tarafından değil müşterisi tarafından ödendiğini anlattı.
"BU PAZARLIK BENİM OFİSİMDE YAPILDI"
Karademir, "Teklif Hasan'a geldi. Hasan'da müşterisine iletti. İş çözülsün diye böyle bir para verildi. Normal şartlarda çıkacak iskan ruhsatı para karşılığında belediye tarafından çıkartıldı. Ben bu paranın pazarlığının yapılmasına şahidim. Hatta bu pazarlık benim ofisimde yapıldı. Buna ilişkinde ses kaydı alındı. Bu ses kaydını alan kişi aldığı ses kaydını Erdoğan Açar'a verdi diye biliyorum. Ses kaydının içerisinde belediye başkanının o zamanki özel kalemi olan Oğuz Kaçmaz ile iskan ruhsatı için yapılan pazarlık konuşması vardı" dedi.
FLASH BELLEKTEN SES KAYDI ÇIKTI
İddianamede, tanık Erdoğan Açar tarafından flash belleğin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Flash bellekte yapılan incelemede, Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Şile'de proje müellifi konumundaki Hasan Doluyurt arasında geçen konuşmaya ilişkin ses kaydının tespit edildi. Ses kaydının incelenmesi sonucunda, Hasan Doluyurt'un proje müellifi olduğu bir iş için Oğuz Kaçmaz'ın Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adına para talep ettiği tespit edildi.
"500'ÜN ALTINA DÜŞEYİM Mİ?"
Tarafların iskan işlemi için talep edilen para üzerinden pazarlık yaptığı kayıtta, Hasan Doluyurt, "Bu güne fiyatta bir şey filan oldu mu derse 500'ün altına düşeyim mi, hiç düşmeyeyim mi?" diye soruyor. Oğuz Kaçmaz ise "Biraz düş abi" yanıtını veriyor.
Bunun üzerine Doluyurt'un "Kaça düşeyim?" diye sorduğu, Kaçmaz'ın ise "Çok ağlıyorsa abi" şeklinde karşılık verdiği kayıtta, Doluyurt'un "Çok ağlıyorsa 300'e düşeyim mi?" dediği, Kaçmaz'ın ise "Yani maksimum o kadar olur ama" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Konuşmanın devamında Doluyurt'un ilgili kişiyi tekrar arayacağını söylediği, Kaçmaz'ın ise "Yarın son gün" ifadeleriyle işlemin tamamlanmasına ilişkin konuştuğu kaydedildi. Konuşmanın sonunda Kaçmaz'ın, ödeme ve işlemin tamamlanmasının ardından imzanın alınacağını söylediği kaydedildi.
94 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 250 BİN EURO İDDİASI: "125 BİNE OLMAZ, 50 BİNİ HEMEN GETİR"
İddianamede bilgi sahibi Mehmet Selçuk Aran'ın ifadesine de yer verildi. Aran, sahibi olduğu şirketin Şile Kurfallı Mahallesi'ndeki 5 parselde bulunan arsaları için yaklaşık 4 ay boyunca inşaat ruhsatı almaya çalıştığını, bu süreçte İmar Müdürü olarak bildiği Evren Buçan ve belediye avukatı Ali Şafak ile görüştüğünü anlattı. Ruhsat işlemlerinin neden sonuçlandırılmadığını sorduğunda kendisine Şile geneliyle ilgili bir dava bulunduğunun ve birkaç aya ihtiyaç duyulduğunun söylendiğini belirten Aran, kendi parselleriyle ilgili herhangi bir dava bulunmadığını ifade etti.
"BAŞKANIN RİCASI VAR 250 BİN GÖNDER"
Aran, 4 Temmuz 2025'te Ali Şafak ve Evren Buçan ile Kuzine isimli iş yerinde buluştuğunu belirterek, burada ruhsat işlemlerine ilişkin bazı teknik eksikliklerin giderilmesi söylendiğini belirterek ifadesinde, görüşme sırasında Ali Şafak, "Başkanın ricası var" diyerek 94 bağımsız bölümün tamamı için 250 bin Euro istedi. Miktarın yüksek olduğunu belirtmem üzerine Evren Buçan, Kalemköy'de daha az bağımsız bölümü bulunan başka bir proje için 150 bin Euro'ya anlaştıklarını söyledi ve "En azından 150 bin Euro olsun" dedi.
"125 BİN EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ"
Aran, görüşmenin ardından Ali Şafak'ın kendisini yeniden arayarak miktarın 125 bin Euro'dan aşağı olmayacağını söylediğini, kendisinin bu parayı bulamayacağını belirtmesi üzerine ise 50 bin Euro'yu hemen pazartesi günü Kuzine isimli iş yerine getirmesinin istendiğini beyan etti. Aran, "Talep edilen para belediye hesabına veya herhangi bir resmi hesaba yatırılmasının istenmemesi bende şüphe uyandırdı. Ali Bayram Üst aracılığıyla tanıştığım Şile bölgesinde inşaat işleri ile uğraşan tanıdığım Erdoğan Açar'a konuyu anlattım kendisi inşaat ruhsatı alımı konusunda sıkıntılar yaşadığından dolayı şikâyette bulunduğunu iletti. 50 bin Euro'nun 20 bin Euro'sunu çevremden borç alarak temin ettim ve soruşturma kapsamında suçüstü yapılabilmesi amacıyla paraların seri numaralarının alınması için emniyete başvurdum. Ruhsatımla ilgili herhangi bir usulsüzlük olmamasına rağmen benden bu şekilde menfaat temin etmeye çalışmaktadırlar" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.