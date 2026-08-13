Kaza gündüz saatlerinde Şile'de meydana geldi. Seyir halindeki bir araca arkadan başka bir aracın çarpmasıyla başlayan zincirleme kazaya toplam 3 araç karıştı. Yaşanan kaza, başka bir sürücünün araç kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.