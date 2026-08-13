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Giriş Tarihi: 13.08.2026 17:49 Son Güncelleme: 13.08.2026 18:00

Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada

Şile'de seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan aracın da karıştığı 3 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA
Şile’de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada
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Kaza gündüz saatlerinde Şile'de meydana geldi. Seyir halindeki bir araca arkadan başka bir aracın çarpmasıyla başlayan zincirleme kazaya toplam 3 araç karıştı. Yaşanan kaza, başka bir sürücünün araç kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

#ŞİLE

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Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada
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