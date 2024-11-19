Şile’de acı bekleyiş: Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın’ın teknesi bulundu

15 Kasım Cuma günü Şile Limanından açılan Mehmet Yalçın (64) tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin "Karakaş" isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. "Karakaş" teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.