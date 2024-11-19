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Giriş Tarihi: 19.11.2024 16:59

Şile'de acı bekleyiş: Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ın teknesi bulundu

İstanbul Şile açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ın (64) teknesi aramaların dördüncü gününde bulundu.

İHA
Şile’de acı bekleyiş: Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın’ın teknesi bulundu

15 Kasım Cuma günü Şile Limanından açılan Mehmet Yalçın (64) tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin "Karakaş" isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. "Karakaş" teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"DÖRDÜNCÜ GÜNDE TEKNEYE ULAŞILDI"
Olay yerinde karadan, denizden ve havadan aramalarını tüm hızıyla devam ettiren kurtarma ekipleri aramaların dördüncü gününde, bugün saat 12.00 sularında Mehmet Yalçın'ın batan teknesine ulaştı ve karaya çıkardı. Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ı (64) arama çalışmaları devam ederken, sevenleri ümitle gelecek mutlu haberi bekliyor...

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Şile'de acı bekleyiş: Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ın teknesi bulundu
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