Şile'de dehşet anı kamerada: Oğlunun borcu yüzünden dükkanını patlattılar! 'Üstüne toprak atacağız'

'SENİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİZ'

Olayla ilgili konuşan Necat G., "2022 yılında ortaklaşa işe başladığımız Mahmut E. ile 2023 yılında battık. Büyük bir yara aldık; büyük para kaybettik. O zamana kadar bir sıkıntımız yoktu. Bundan 2,5 - 3 sene öncesine kadar da problemimiz yoktu; ta ki 3-4 ay öncesine kadar. Zamanında kullandığı paraları sözde başkalarından aldığını söyleyip, o kişilere de paranın benim tarafımdan batırıldığını söylemiş. O kişileri üzerime sürmeye kalkıyor. Bir tanesi aradı, Ertan E. diye biri. Senin borcun varmış, niye vermiyorsun ki diye. Sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tehditler savurdu. Yolda eşimin önünü kesip benim hakkımda olur olmaz şeyler söylendi ve böyle de kalmadı. Daha sonra benim yaptığım ticaretten sebep abimle, babamla görüşmek istediler. Onları tehdit etmeye başladılar. Yaklaşık 1-1,5 ay önce Ertan E. denilen kişinin abisi babamın iş yerine gidiyor.Seni öldüreceğiz, çocuğunu da öldüreceğiz diye tehdit ediyor. Daha sonra parayı alamadıkları zaman B.B.'yi tanıyor musun diye biri mesaj gönderiyor. Mesajda küfürleşmeler var. Küfür ediyorlar aileme" dedi.