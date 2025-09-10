Silikon, evlerde ve iş yerlerinde en çok kullanılan malzemelerden biridir. Özellikle izolasyon, yapıştırma ve sızdırmazlık işlerinde tercih edilir. Ancak silikon uygulandıktan sonra ne kadar sürede kuruyacağı ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiği merak edilir. Basit gibi görünse de doğru bekleme süresi sağlanmazsa silikonun dayanıklılığı azalabilir ve uzun vadede sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, silikon ne kadar sürede kurur, silikon çekilen yer kaç saatte kurur, ne kadar süre su değmemeli soruları oldukça önemlidir.

SİLİKON NE KADAR SÜREDE KURUR?

Silikon, farklı alanlarda sıkça tercih edilen pratik ve dayanıklı malzemelerden biridir. Kullanım sonrası en çok merak edilen konulardan biri de kuruma süresidir. Sürüldüğü andan itibaren yaklaşık 4 saat içinde yüzeyde kuruma gerçekleşir. Ancak silikonun tamamen sertleşerek maksimum dayanıklılığa ulaşması için 10-12 saatlik bir bekleme süresine ihtiyaç vardır. Bu nedenle yapılan uygulamanın uzun ömürlü ve sağlam olması adına, tam kuruma süresine dikkat edilmesi önemlidir.

SİLİKON ÇEKİLEN YER KAÇ SAATTE KURUR, NE KADAR SÜRE SU DEĞMEMELİ?

Silikonun kuruma süresi kullanılan silikonun türüne, ortam sıcaklığına ve nem oranına göre değişir. Genel olarak: