Silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerlikleri ortaya çıktı

Dünya tarihinde sadece sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir süre kullanılan silindir mühürler, dönemlerinin sanat anlayışlarının yanı sıra sosyal yaşam ve ticaret hayatı ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Doç. Dr. Yücel Yazgın'ın çalışması da Kıbrıs ve Mezopotamya'da kullanılan mühürleri karşılaştırarak dönemin yaşantısı ve kültürler arasındaki etkileşimi ile ilgili önemli sonuçlar içeriyor.

Çalışma kapsamında incelenen 214 silindir mühürden 67'sinin üzerinde insan figürleri olduğu belirlendi. Bunlardan 34'ünde ise Levant ve Mezopotamya tanrı-tanrıça figürleri olduğu tespit edildi. Bu mühürlerin Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürlerle karşılaştırılması sonucunda ise yüzde 79'a varan bir oranda Kıbrıs'ta da aynı figürlerin kullanıldığı belirlendi. Çalışma ile tanrı ve tanrıça kazımaları Kıbrıs silindir mühürlerindekilerle benzerlik gösteren mühürlerin; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil, Kassit uygarlıklarına ait olduğu öğrenildi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, "Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürleri incelediğimizde Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarının tanrı ve tanrıça figürlerinin sıklıkla kullanıldığını gözlüyoruz. Bu durum, o dönemin kadim kültürlerinin sınır tanımayan bir iletişimle çevrelerini de etkilediğini ortaya koyuyor" dedi.