Haberler Yaşam Haberleri Silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerlikleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:55 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:09

Silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerlikleri ortaya çıktı

Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürler; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarından izler taşıyor. YDÜ’den Doç. Dr. Yücel Yazgın’nın “Levant ve Mezopotamya Tanrı ve Tanrıçalarının Kıbrıs Silindir Mühürleri Üzerindeki Yansımalar” adlı çalışması, Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerliklerini ortaya çıkardı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerlikleri ortaya çıktı

Dünya tarihinde sadece sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir süre kullanılan silindir mühürler, dönemlerinin sanat anlayışlarının yanı sıra sosyal yaşam ve ticaret hayatı ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Doç. Dr. Yücel Yazgın'ın çalışması da Kıbrıs ve Mezopotamya'da kullanılan mühürleri karşılaştırarak dönemin yaşantısı ve kültürler arasındaki etkileşimi ile ilgili önemli sonuçlar içeriyor.

Çalışma kapsamında incelenen 214 silindir mühürden 67'sinin üzerinde insan figürleri olduğu belirlendi. Bunlardan 34'ünde ise Levant ve Mezopotamya tanrı-tanrıça figürleri olduğu tespit edildi. Bu mühürlerin Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürlerle karşılaştırılması sonucunda ise yüzde 79'a varan bir oranda Kıbrıs'ta da aynı figürlerin kullanıldığı belirlendi. Çalışma ile tanrı ve tanrıça kazımaları Kıbrıs silindir mühürlerindekilerle benzerlik gösteren mühürlerin; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil, Kassit uygarlıklarına ait olduğu öğrenildi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, "Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürleri incelediğimizde Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarının tanrı ve tanrıça figürlerinin sıklıkla kullanıldığını gözlüyoruz. Bu durum, o dönemin kadim kültürlerinin sınır tanımayan bir iletişimle çevrelerini de etkilediğini ortaya koyuyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kendi acıklı akıbetine baksın
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK iltisaklılara 'işe geri dönüş' vaadi! 'Namus sözü' verip binlerce kişiyi işten attı: Yerlerine terör sevicileri geçirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerlikleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA