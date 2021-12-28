Silivri Teknopark Projesi için imzalar atıldı

Silivri Belediyesi'nde, kurulması planlanan Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi için protokol imza töreni düzenlendi. Yerel yönetimler alanında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan proje ile Selimpaşa Mahallesi'nde mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 49 yıllığına özel bir üniversiteye tahsis edilen 100 bin 179,72 metrekare alanın, ilk olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tescil edilmesi ve akabinde bölgeye bir Teknopark kurulması amaçlanıyor.

Hayata geçecek Teknopark projesi sayesinde 'Belediye, Üniversite ve Sanayi Kuruluşları' ekseninde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarıyla farklı yatırım alanlarının oluşturulması, yeni istihdam fırsatlarının sunulması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.



KADINLAR VE GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN 'TARIM TEKNOPARK'



Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi dahilinde ilçeye; tarım sektörünün geliştirilmesi, teknoloji ile entegreli hale getirilmesi, yeni stratejiler üretilmesi ve çiftçilere birçok konuda destek verilmesine imkan sağlamak amacıyla 'Tarım Teknopark' da kazandırılacak.

Silivri'nin ekilebilir, dikilebilir araziler bakımından zenginliği ve verimliliği göz önünde bulundurularak planlanan ve tarımsal üretimde kadınlar ve genç girişimcilerin öncelikli kitle olarak belirlendiği proje ile kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve desteklenmesi, genç girişimcilere sunulan yeni fırsatlar ile yerli ve milli üretime katkı sunulması amaçlanıyor.



YILMAZ: SİLİVRİ VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ



Törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Yerel yönetimler anlamında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan projenin altyapısını oluşturduk ve imza aşamasına geldik. Silivri ve ülke ekonomisi için çok önemli bir adım atıyoruz. Teknopark ile bölgemizde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje dahilinde benim çok önemsediğim bir konu da yine Türkiye'de bir ilk olacak tarım teknoparkının da burada kurulacak olması. Bu özelliği ile beni ayrıca hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Bu sayede tarım sektörünü geliştirilmesine, yeni stratejiler üretilmesine ve çiftçilerimize, hayvancılarımıza birçok konuda destek verilmesine imkân sağlamış olacağız. Yine tarım teknoparkı sayesinde kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize ayrı bir önem vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Silivri Belediyesi tarafından projelendirilen ve Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın tek kuruş harcamadan sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini yapabileceği, kamuya açık bir tesis inşa edeceğiz. Gerçekten çok kıymetli ve çok prestijli bir teknopark olacak" dedi.



'ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ'



Teknopark projesi ile bölgenin kanayan yaralarından birinin daha çözüme kavuşturulduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Bizim söylediğimiz sözler hiç havada ya da askıda kalmıyor çünkü takip ediyoruz, emek harcıyoruz, dertlenip kederleniyoruz. Buradaki hedefimiz bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunmak. Burada hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu projenin Silivri'mize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede görev alacak herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.