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Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:28

Silivri'de sokak ortasında kabus! "Beni öldürecek" diyerek yardım istedi: O anlar cep kamerasında

Silivri'de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istenen kadın 'Beni öldürecek, yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüphelinin olay yerinden ayrılırken kadında kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Silivri’de sokak ortasında kabus! Beni öldürecek diyerek yardım istedi: O anlar cep kamerasında
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Olay, 28 Haziran gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.

"BENİ ÖLDÜRECEK"

Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİLİVRİ

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Silivri'de sokak ortasında kabus! "Beni öldürecek" diyerek yardım istedi: O anlar cep kamerasında
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