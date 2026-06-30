Silivri'de sokak ortasında kabus! "Beni öldürecek" diyerek yardım istedi: O anlar cep kamerasında

"BENİ ÖLDÜRECEK"

Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi.