Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de Türkiye'nin en büyük duruşma salonu inşaatı başladı
Giriş Tarihi: 23.12.2025 21:28

Silivri'de Türkiye'nin en büyük duruşma salonu inşaatı başladı

İstanbul'da ağır ceza mahkemelerinde görülen Barış Boyun, Daltonlar ve çok sanıklı organize suç davaları için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde mega salon hayata geçiriliyor. 2 bin 295 kişilik kapasite, 3 bin 240 metrekare tek parça salon, 500 jandarma ve yer altı tünelli güvenlik sistemlerinin yer alacağı salonun inşaat çalışmaları başladı ve hızla devam ediyor.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Silivri’de Türkiye’nin en büyük duruşma salonu inşaatı başladı
  • ABONE OL

Doç. Dr. Barış Duman'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından geçen iki aylık süreçte defalarca Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine giderek mevcut salonları incelediği, fiziki kapasite ve güvenlik sorunlarını teknik rapor hâline getirdiği öğrenildi. Duman'ın bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile birçok kez bir araya gelerek yeni salon ihtiyacını detaylı biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.

"SALONLAR ZAMAN ZAMAN İHTİYACA YANIT VERMİYOR"

Barış Duman'ın hazırladığı raporun ardından 7 Kasım'da Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki mevcut duruşma salonlarının İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerinin tutuklu ve çok sanıklı yargılamalarında zaman zaman ihtiyaca yanıt vermediği vurgulanarak yeni duruşma salonları yapılması talep edildi. Talebin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana sahip dev bir kompleksin yapımına başlandı. Kompleksin merkezinde 81 m x 40 m ölçülerinde, 3 bin 240 metrekare büyüklüğünde tek parça bir duruşma salonu yer alıyor. Salon, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yargılama alanı olacak. Salonun inşaat çalışmaları ise başladı ve hızla devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de Türkiye'nin en büyük duruşma salonu inşaatı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz