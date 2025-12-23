Silivri’de Türkiye’nin en büyük duruşma salonu inşaatı başladı

Doç. Dr. Barış Duman'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından geçen iki aylık süreçte defalarca Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine giderek mevcut salonları incelediği, fiziki kapasite ve güvenlik sorunlarını teknik rapor hâline getirdiği öğrenildi. Duman'ın bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile birçok kez bir araya gelerek yeni salon ihtiyacını detaylı biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.

"SALONLAR ZAMAN ZAMAN İHTİYACA YANIT VERMİYOR"

Barış Duman'ın hazırladığı raporun ardından 7 Kasım'da Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki mevcut duruşma salonlarının İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerinin tutuklu ve çok sanıklı yargılamalarında zaman zaman ihtiyaca yanıt vermediği vurgulanarak yeni duruşma salonları yapılması talep edildi. Talebin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana sahip dev bir kompleksin yapımına başlandı. Kompleksin merkezinde 81 m x 40 m ölçülerinde, 3 bin 240 metrekare büyüklüğünde tek parça bir duruşma salonu yer alıyor. Salon, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yargılama alanı olacak. Salonun inşaat çalışmaları ise başladı ve hızla devam ediyor.