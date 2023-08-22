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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:56 Son Güncelleme: 22.8.2023 12:59

Silivri'deki orman yangını ciğerleri yaktı

İstanbul Silivri'de çıkan orman yangını yine ciğerleri yaktı. Yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Sıcak havada başlayan ve bir anda yayılan orman yangını yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangınla ilgili açıklama yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Yangın 40 hektar alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Silivri Belediyemizin ekipleri ve devletin tüm imkânları ile yaklaşık bir ila bir buçuk saat içerisinde yangın kontrol altına alındı" dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’deki orman yangını ciğerleri yaktı

Silivri'de Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yangının çıkmış olduğu alana ekipler, araçlarla girmekte zorlanınca, olay yerine iş makinaları getirildi. Yerden müdahalenin yapılamadığı sürede yangın söndürme helikopterleri havadan söndürme çalışması yaptı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda iki gün önce de yangın çıktığını belirterek detaylı çalışma başlatılacağını aktardı.
Yangının çıktığı alana gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Bugün Silivri ilçemizde yaklaşık bir saat önce Çeltik Mahallemizde orman yangını baş gösterdi. Hemen şantiyenin altında çıkan orman yangını yaklaşık 40 hektar alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Silivri Belediyemizin ekipleri ile Devletin tüm imkânları ile yaklaşık bir ila bir buçuk saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Helikopterlerle havadan da müdahalemiz oldu. Helikopterlerin desteği ile yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Silivri'deki orman yangını ciğerleri yaktı
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