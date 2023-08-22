Silivri’deki orman yangını ciğerleri yaktı

Silivri'de Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yangının çıkmış olduğu alana ekipler, araçlarla girmekte zorlanınca, olay yerine iş makinaları getirildi. Yerden müdahalenin yapılamadığı sürede yangın söndürme helikopterleri havadan söndürme çalışması yaptı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda iki gün önce de yangın çıktığını belirterek detaylı çalışma başlatılacağını aktardı.

Yangının çıktığı alana gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Bugün Silivri ilçemizde yaklaşık bir saat önce Çeltik Mahallemizde orman yangını baş gösterdi. Hemen şantiyenin altında çıkan orman yangını yaklaşık 40 hektar alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Silivri Belediyemizin ekipleri ile Devletin tüm imkânları ile yaklaşık bir ila bir buçuk saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Helikopterlerle havadan da müdahalemiz oldu. Helikopterlerin desteği ile yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.