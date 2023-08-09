Silolar patladı

Kocaeli'nin Derince limanındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) gerçekleşen ve 60 silodan 13'ünün etkilendiği patlama sonucu 3'ü ağır 12 çalışan yaralandı. 75 bin ton buğdayın depolandığı 13 silodaki patlamada 3 bin ton buğday kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan 3'ü entübe edildi. 75 bin ton buğdayın 15 bin tonu çevreye saçıldı. 3 bin ton buğday zarar gördü. 12 bin ton buğday ise değerlendirilebilecek. Büyük Endüstriyel Kaza Uzmanı Dr. Hacer Kayhan, patlamanın buğday tozu sıkışması sonucu gerçekleşen patlayıcı atmosferler anlamına gelen (ATEX) patlaması olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük gaz sıkışması patlaması olan Kocaeli Derince limanındaki TMO silosu patlaması hakkında SABAH'a konuşan Kahyan, sıcaklığın etkili olduğu patlamanın diğer silolar için hala risk oluşturmaya devam ettiği söyledi. Buğdayların gemiden silolara aktarılırken oluşturduğu statik elektrik sonucu patlamanın gerçekleştiğini anlatan Kayhan, "Sıcaklık patlamada önemli bir etken olabilir. Buğdayın çok hızlı akması ve bir statik elektrik üretmesiyle bu statik elektrikte bir kıvılcım oluşmasıyla patlama meydana gelebiliyor. Gemiden silolara aktarma yapılırken transferin yapıldığı kapalı hacimde buğdayın tozu 150 mg metreküpün üzerinde birikmiştir. Bu da patlayıcı bir ortam oluşturur. Sıcaklığın da etkisiyle sürtünmeden kaynaklı olarak patlama gerçekleşmiş" dedi.Dr. Hacer Kayhan ATEX hakkında şu bilgeleri verdi: Yanabilen bütün tozlar havada belirli bir oranda yoğunlaşırsa ve orada bir tutuşucu kaynakla buluşursa patlar. Yani sobaya attığımızda yanan bütün malzemelerin tozları yanıyor. Ortam giden gazlar ve ortamda bulunan gazlar belirli bir konsantrasyona gelmişse bu konsantrasyon bit tutuşturucu kaynakla buluşunca ATEX patlaması gerçekleşmiş oluyor" dedi.