Simit en iyi ekmekler listesine girdi

ABD merkezli CNN International sitesindeki bir haberde dünyanın en iyi 50 ekmeği seçildi ve tüm detaylarıyla tanıtıldı. CNN'in Seyahat bölümünde yayınlanan listeyi ekmek tarihçisi William Rubel hazırladı. Ekmeğin tanımını "Kültürünüz neye ekmek diyorsa, sizin için ekmek odur" şeklinde yapan yazar Rubel, listesine Türkiye'den de simidi ekledi.

SOKAKLARIN SİMGESİ

Simit listede şu şekilde tanımlandı: "Susamla kaplanmış halka şekilli simit, İstanbul sokaklarının simgesi. Eskiden tepsilerle dolaşan satıcılar artık nadir, fakat yol kenarındaki tezgâhlarda taze ve çıtır simitler gün boyu satışta. Şekerli su veya pekmezle parlatılan hamur, odun fırınında pişerken karamelize olur ve hafif tatlı bir lezzet kazanır." Yazar, simidin hem kahvaltılarda hem de gün içi atıştırmalık olarak Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.