Simpsons Karakterleri - Simpson Ailesi İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Simpsons karakterleri, komik ve saf olmaları ile bilinir. Homer, Marge, Lisa, Bart ve Maggie ise Simpsons ailesi isimleri olarak sıralanabilir. Amerikan toplumunun kültürünü ustalıkla anlatan ve biraz da komedi ile harmanlayarak eleştiren The Simpsons dizisi, bugün Amerika sınırlarını aşan ve dünyaya yayılan bir üne sahiptir. Dizi ayrıca, gelecekle ilgili birtakım kehanetleri ile de meşhurdur. İşte The Simpsons karakterler ile ilgili detaylar…

Simpsons Karakterleri Kimdir?

Çizgi roman yazarı ve karikatürist Matt Groening tarafından ortaya çıkarılan The Simpsons, yayın hayatına 1989 yılında başlamış olan 34 sezonluk uzun soluklu bir animasyon dizisidir. Türü komedidir, ancak içinde mizah unsurlarına ek olarak biraz da hiciv bulunur. Tipik bir Amerikan ailesinin parodisi olan dizide, her bölüm ana karakterler farklı trajikomik ve garip olaylar yaşar. Durum komedisi olarak nitelendirilen bir televizyon klasiği The Simpsons'ın ana karakterleri arasında şunlar bulunur:

Homer Simpson: Simpson ailesinin babasıdır ve Springfield Nükleer Santrali'nde çalışır. Tembel, sakar, obur, şişman ve biraz da ahmaktır. Arkadaşları ile Moe's Tavern'de takılmayı çok sever. İşçi olmasına rağmen çok hayalperest biridir ve uçuk kaçık şeyler düşünür. Sorumsuz bir baba olsa da genel olarak çocuklarına karşı sevgi doludur. Karısı Marge'a aşırı derecede düşkündür ve onu memnun etmek çabalar.

Marge Simpson: Kibar, zarif, iyi niyetli ve kocası Homer ile çocuklarının yaptığı saçmalıklara karşı oldukça sabırlı bir kadındır. Homer'dan Bart, Lisa ve Maggie olmak üzere üç çocuğu vardır. Her biri ile ayrı ayrı ilgilenmeye çalışır. Çocuklarına karşı fedakar ve destekleyici bir tavra sahiptir. Aileye düzen getiren ve çekip çeviren tek kişidir. Aynı zamanda ahlaklı ve sorumluluk sahibidir.

Bart Simpson: Yaramaz, arsız ve tembel bir çocuk olan Bart, kardeşlerin en büyüğüdür ve Springfield İlköğretim Okulu'na gider. Televizyon izlemeye, Palyaço Krusty'nin şovuna, paten kaymaya, çizgi roman okumaya ve video oyunlarına bayılır. Lisa'nın aksine aklı bir karış havadadır. Sürekli kuralları çiğnemeye çalışır, bundan dolayı asi ve söz dinlemeyen biridir.

Lisa Simpson: Ağabeyi Bart ile hiç anlaşamayan Lisa, onunla aynı okula gider. Ailenin ortanca çocuğudur ve 8 yaşındadır. Ancak yaşına göre olgun, entelektüel ve çok zeki bir kızdır. Bart'ın tam tersi olan Lisa, çalışkan bir öğrencidir ve sürekli yüksek notlar alır. Saksafon çalmaktan hoşlanır ve vejetaryendir. Felsefeyi sever ve kendisi bir budisttir.

Maggie Simpson: Simpson ailesinin en küçük ferdidir ve bir bebektir. Bart ve Lisa'nın kız kardeşi olan Maggie'nin ağzında sürekli emzik vardır. Bebek olduğu için hiçbir zaman konuşmaz, ancak okuma ve yazması vardır, babasının arabasını kullanır ve tek başına kreşten firar eder.

Abraham Simpson: Homer'ın babasıdır ve Simpson ailesinin büyüğüdür. II. Dünya Savaşı'nda subay olarak görev almış ve daha sonra güreşçilik yapmıştır. Yaşlı olduğu için etrafında olup bitenlerle pek fazla ilgilenmeyen bir tavır sergiler ve oğluyla da tuhaf bir ilişkisi vardır.

Montgomery Burns: Springfield Nükleer Enerji Santrali'nin sahibidir. Mr. Burns olarak da bilinen kötü bir iş insanıdır ve Homer'ın patronudur. O aynı zamanda Springfield'de olup biten birtakım kötü ve garip olayların gizli sorumlusudur. Aylık 996 milyon dolarlık bir kazanca sahip olduğu için bölgenin en zenginidir.

Milhouse Van Houten: Bart'ın yakın arkadaşıdır ve Springfield İlköğretim Okulu'na gider. Biraz korkak ve arka planda olan biridir. Fakat Bart'tan çok daha zekidir ve ayrıca kız kardeşi Lisa'ya ilgi duyar.

Nelson Muntz: Springfield İlköğretim Okulu'nun azılı zorbası ve Bart'ın en büyük düşmanıdır. Çetesi ile birlikte başka çocukları dövmekten zevk alır. Kötüdür, zor durumda olanlara gülmeyi ve onlarla alay etmeyi sever.

Palyaço Krusty: Lisa ve Bart'ın hayran olduğu ünlü bir TV yıldızıdır. Onun, "Kıymık ve Tırmık" isimli şovu herkesi ekrana kilitler.

Clancy Wiggum: Springfield'ın polis şefidir ve güvenlik ondan sorulur. Üniforması, şişmanlığı ve sürekli donut yemesi ile tanınır. Zeki gibi görünmesine rağmen aslında oldukça şapşal, beceriksiz ve dalgın biridir.

Groundskeeper Willie: Springfield İlköğretim Okulu'nun hademesidir. İskoç göçmeni ve aynı zamanda milliyetçisidir. İskoç aksanı ve agresif tavırları ile dikkat çeker.