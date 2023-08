Sims 4 Hileleri 2023 - Güncel The Sims 4 Hile Kodları ile Para, Yetenek, Kariyer ve İhtiyaç Hilesi

Bir yaşam simülasyon oyunu olan Sims için, Sims 4 hileleri 2023 konusu en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çünkü Sims hileleri oynayan oyuncuya çeşitli avantajlar sağlayıp yeni özellikler yüklenmesini sağlar. Bu da oyun deneyimini daha eğlenceli bir hale getirdiği için güncel Sims 4 hile kodları oyun severlerin işine yaramaktadır. The Sims 4 para, yetenek, kariyer ve ihtiyaç hilesi İle karakteriniz daha özel ve benzersiz bir hale gelebilir.

SİMS 4 HİLELERİ

The Sims, Dünya üzerinde oynanan en popüler hayat simülasyonu oyunlarından birisidir. Oyunun amacı ise sanal bir karakter olan Sim'i yönetip onun yaşamını şekillendirmektir. Ama bazı zamanlarda karakterinizi yönetmek çok da kolay olmayabilir. Böyle durumlarda oyun hileleri pek çok oyuncunun başvurduğu bir seçenek oluşturur. Bu hileler oyunculara çeşitli avantajlarla birlikte pek çok özellik sağlayabilir. Sims hileleri kullanarak bu oyunda pek çok farklı hedefe daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Oyunda kilitli olan özelliklerin kilidini açarak daha fazla seçenek bulabilirsiniz. Böyle yaparak karakteriniz daha özel ve benzersiz bir hale gelebilir. Sims oyununun pek çok farklı hilesi mevcut olup bu hileler oyun deneyiminizi geliştirmenizi sağlayıp oyun içerisinde birçok avantaj sağlar. Gelin bu hilelere beraber bakalım.

THE SİMS 4 YETENEK HİLESİ

Karakterinizin seviyesini kademeli yükseltmek istiyorsanız listede yer alan hilelerin sonuna (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi) daha küçük rakamlar yerleştirebilirsiniz.

- stats.set_skill_level Major_Acting 10: Oyunculuk yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_Archaeology 10: Arkeoloji yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_Baking 10: Pişirme yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Skill_Bowling 5: Bowling yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10: Aşçılık yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Minor_Dancing 5: Dans etme yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_DJ 10: DJ yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_Charisma 10: Karizma yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_Comedy 10: Komedi yeteneğini geliştirir

- stats.set_skill_level Major_Fishing 10: Balık tutma yeteneğini geliştirir

The Sims 4 Para Hilesi

- kaching: 1000 sims parası kazandırır.

- rosebud: 1000 sims parası kazandırır.

- motherlode: 50000 sims parası kazandırır.

- Money: İstediğiniz kadar para kazandırır.

- FreeRealEstate on: Bu bölgedeki tüm arsalar ücretsiz olur.

- household.autopay_bills false: Aylık fatura ödemeleri yapmazsınız.

The Sims 4 Kariyer Hilesi

- careers.promote: Sim terfi eder.

- careers.add_career: Sim yeni bir kariyere başlar.

- careers.remove_career: Sim'in kariyerinden silinir.

- careers.retire: Sim emekli olur.

The Sims 4 İhtiyaç Hilesi

- sims.fill_all_commodities: Evdeki herkesin ihtiyaçlarını giderir.

- fillmotive motive_Bladder: Sim'in tuvalet ihtiyacını giderir.

- fillmotive motive_Energy: Sim'in enerji ihtiyacını karşılar.

- fillmotive motive_Fun: Sim'in eğlence ihtiyacını karşılar.

- fillmotive motive_Hunger: Sim'in açlık ihtiyacını giderir.

- fillmotive motive_Hygiene: Sim'in hijyen ihtiyacını giderir.

Diğer The Sims 4 Hileleri

The Sims 4 İlişki Hilesi

• Cheat Need > Make Happy: Sim'leri mutlu yapar.

• Cheat Need > Enable Need Decay or Disable Need Decay: Sim'lerin ihtiyaç değişikliklerini durdurur.

• Reset Object: Sim ve nesnelerin durumunu sıfırlar.

• Add to Family: Ailenize Sim ekler.

• Modify in CAS: Sim'i değiştirmenizi sağlar.

• Make Dirty or Make Clean: Nesneyi temizler veya kirletir.

• Teleport Sim: Sim'i seçtiğiniz bir yere taşır.

• Make head: Herhangi bir öğeyi Sim'in kafası yapar.

The Sims 4 Eşya, İnşa Hilesi

• modebb.moveobjects: Öğeleri istediğiniz yere koymanızı sağlar.

• bb.showhiddenobjects: Gizli nesneleri ortaya çıkarır ve satın almanızı sağlar.

• bb.enablefreebuild: İstediğiniz yere inşa etmenizi sağlar.

• bb.ignoregameplayunlocksentitlement: Belli kariyerlerde açılan öğeleri almanızı sağlar

The Sims 4 Arkadaşlık Hilesi

- relationship.introduce_sim_to_all_others: Sim tüm komşularıyla tanıştırılır.

- relationships.create_friends_for_sim: Sim için arkadaş oluşturulur.

- modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Friendship_Main: İki sim anında arkadaş olur.

- modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Romance_Main: İki sim romantizm yaşar