Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi ‘Amacım öldürmek değildi’

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağcı firarının 38. gününde kaçtığı Yunanistan'dan deport edilmesi sonrasında Saçlimüsellim Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özyağcı'nın üzerinden kimliğini ispata yarar belge bulunmadı. Parmak izi sorgusu sonucunda kimlik bilgileri doğrulanan Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TETİKÇİ TUTUKLANDI



Özyağcı, soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili ve cumhuriyet savcılarına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Özyağcı'nın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Dosya kapsamında tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

'POLİSLERİ ÇEP AYARLADI'



Eray Özyağcı, ifadesinde, cinayetin ardından firar etmesine ilişkin, kendi imkanlarıyla kaçtığını, Ankara'ya gelirken yanında olduğu iddia edilen polisler ile Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı tanımadığını ancak polisleri Doğukan Çep'in ayarladığını söyledi.

'HUSUMETİMİZ VARDI'



Sinan Ateş ile telefonda görüştüklerini ve kişisel bir husumeti olduğunu ifade eden Özyağcı, amacının öldürmek olmadığını, sadece ayaklarına sıkmak istediğini belirtti. Özyağcı, ifadesinde, husumetin sebebini söylemek istemediğini kaydederek, "Ölünün arkasından konuşulmaz" dedi