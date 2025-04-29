Sınav sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon: FETÖ’nün çaldığı sorular Bylock’tan dağıtılmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. 2014-2015'de yapılan Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlenen 11 FETÖ/PYD mensubu 11 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruların örgüt mensuplarına dağıtımında örgütsel iletişim aracı olan Bylock isimli programın kullanıldığı belirlendi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.