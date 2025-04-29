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Giriş Tarihi: 29.4.2025 10:58 Son Güncelleme: 29.4.2025 11:06

Sınav sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon: FETÖ’nün çaldığı sorular Bylock’tan dağıtılmış

Ankara’da 2014-2015’de yapılan Gelir Uzmanlığı Yardımcığı Giriş Sınavı’nda  usulsüzlük yaptığı tespit edilen 11 FETÖ’cüye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin soruları örgütün haberleşme aracı Bylock ile dağıttıkları ortaya çıktı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Sınav sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon: FETÖ’nün çaldığı sorular Bylock’tan dağıtılmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. 2014-2015'de yapılan Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlenen 11 FETÖ/PYD mensubu 11 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruların örgüt mensuplarına dağıtımında örgütsel iletişim aracı olan Bylock isimli programın kullanıldığı belirlendi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Sınav sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon: FETÖ’nün çaldığı sorular Bylock’tan dağıtılmış
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