Sındırgı’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: Evlerinin yıkılışını hüzünlü gözlerle izlediler!

Yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, bazı aileler yıllarca yaşam alanı olan evleri son kez görmek için bölgeye geldi. Kimi vatandaşlar, çocukları ile birlikte çöken duvarları izledi; kimi ise sessizce bir köşede biriken hatıralarıyla baş başa kaldı.
BÖLGEDE TİTİZLİK İLE ÇALIŞILIYOR
İlçe merkezinde süren çalışmalar, kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. AFAD ve belediye ekipleri, yıkım sırasında çevredeki yapılara zarar gelmemesi için büyük titizlikle çalışırken, vatandaşların güvenli alanlarda tutulmasına özen gösteriliyor.