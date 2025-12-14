Sındırgı’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: Evlerinin yıkılışını hüzünlü gözlerle izlediler!

Yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, bazı aileler yıllarca yaşam alanı olan evleri son kez görmek için bölgeye geldi. Kimi vatandaşlar, çocukları ile birlikte çöken duvarları izledi; kimi ise sessizce bir köşede biriken hatıralarıyla baş başa kaldı.