Haberler Yaşam Haberleri Sinek Isırığına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedaviyle Sinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 15:06 Son Güncelleme: 21.6.2022 15:06

Sinek Isırığına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedaviyle Sinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Sinek Isırığına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedaviyle Sinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Yaz aylarında sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde sinek ve sivrisinek ısırmaları meydana sıklıkla gelmektedir. Sinek ısırmalarının sonucunda meydana gelen kızarıklık, kaşıntı ve kabartılara çoğu kişi doğal çözümler aramaktadır. Sıcakların artmasıyla, çoğu kişiyi rahatsız eden bu durumdan kurtulmanın bazı yolları vardır. Peki, sinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığına ne sürülür? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar sonucundan bazı bölgelerde sinek ve sivrisinek artışı görülmektedir. Sıcak aylarda kişileri rahatsız eden durumlardan birisi olan sinek ısırıkları ciltte kaşınma ve kızarıklıklara sebep olmaktadır. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için, "Sinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir?"

Sinek Isırığına Ne İyi Gelir?

Kış mevsiminin sona ermesiyle başlayan sıcak aylarda herkes güzel vakit geçirmek ister, sinek ısırıkları ise bu güzel mevsimin can sıkıcı taraflarından ne yazık ki birisidir. Sinek ısırığının etkileri sonradan hissedilir. Kişide kaşıntı, ısırılan bölgede kızarıklık ve kabartı şeklinde etki gösteren sinek ısırığına iyi gelen bazı yöntemler mevcuttur.

Sinek ısırığı olan bölgeyi su ve sabunla yıkamak, soğuk kompres yapmak, antiseptik ürünler sürmek ve bölgeyi hoyratça kaşımamak sinek ısırığı etkilerine iyi gelecek eylemlerdir.

Evde Doğal Tedavi İle Sinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Sinek ısırıklarının sonucundan oluşan kaşıntı, kızarıklık ve kabartılar için evde yapılabilen doğal bir takım yöntemler vardır. Sinek ısırığı kaşıntısına iyi gelen bu yöntemleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

  • Tuzlu su

Tuzun içinde bulunan doğal mikrop kırıcı özler sayesin sinek ısırığı olan bölgedeki acı ve kaşıntı hissi en aza inecektir. Bir miktar suya tuz ekleyerek hazırlanan bu karışımla, sinek ısırığı olan bölgeyi temizleyebilirsiniz.

  • Limon

İçeriğinde bulunan doğal antiseptik özleri ve asitli yapısı sayesinde doğal bir mikrop kırıcı olan limon, sinek ısırığı olan bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı oldukça hafifletmektedir.

  • Buz

Sinek ısırığı olan bölgedeki kızarıklık ve kaşıntıdan kurtulmak için halk arasında en sık başvurulan yollardan biri de buz kompresidir. Kaşınan yere buz kompres uygulamak, kaşıntıyı kesip ferahlatan bir yöntemdir.

  • Elma sirkesi

Şifaları saymakla bitmeyen elma sirkesi, doğal antioksidan özelliği sayesinde birçok cilt problemine iyi gelmektedir. Bire bir suyla inceltilmiş sirke ile sinek ısırığı olan bölgeyi temizlemek kaşıntı ve kabartıların önüne geçecektir.

  • Diş Macunu

Diş macununun içinde bulunan florun ferahlatıcı özelliği sayesinde, ısırılan bölgedeki kaşıntıyı hızla kesmektedir.

Hatırlatmakta fayda vardır, sinek ısırıklarında ısırılan yeri şiddetle kaşımak hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacağı gibi aynı zamanda, çok kaşıma sonucunda deri üzerinde tahriş olup kanama ve yaralara sebep olabilir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır.

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