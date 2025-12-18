Sinema sanatçısı Engin Çağlar motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti: İlk duruşmadan karar çıktı!

'ÇEVREMDEKİLERDEN POLİS VE AMBULANSI ARAMALARINI İSTEDİM'

Mahkemedeki savunmasında sanık Berkay Orhan, "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım. Yaya adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi var. Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve işim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım" şeklinde konuştu.