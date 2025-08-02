Sinem'i katleden eşinin ilk ifadesine SABAH ulaştı! "Konuşmak için eve gittim kendimden geçmiştim"

"KENDİMİ TUTAMADIM ÖLDÜRDÜM"

Sinem, gemi kaptanlığı kursuna gitti, staj yaptı, yine de ona karışmadım. Motosikletimi benden istedi. Ardından 2 ay önce boşanmak istedi. Onunla bu meseleyi çok konuştuk, ama geri vites atmadı. Anlaşmalı boşanmayı da kabul etmedi. Kendisi benimle boşanmak için dava açtı. Ben de o gece onunla konuşmak için evine gittim.