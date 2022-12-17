Sinem’in ölümündeki sır perdesi aralandı... Sinem uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu ölmüş

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Acar, adliyeye sevk edildi. Cem Acar, savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten Cem Acar'ın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cem Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI UYUŞTURUCUYU KULLANMIŞLAR

Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın (27), adli tıp incelemesine göre, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Çiçek ile Kaya'nın aynı uyuşturucu maddeyi kullandıkları, kanlarında metamfetamin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay'ın talebi üzerine şüphelilerin cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verildi.