Sınır dışına kaçmaya çalışan 2 bin 304 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirleri; FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar Edirne'de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ Terör Örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve 8'i Kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti aranan toplam 25 şüpheli, sınır bölgesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 8'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

3 AY İÇERİSİNDE 2 BİN 304 ŞÜPHELİ SINIR DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2025 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 FETÖ, PKK/KCK terör örgütü mensubu ve 765 adli suçlardan toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

"Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirleri; FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Edirne Valimizi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.