Sınır ötesi kapan meyvelerini verdi! 2026 yılının ilk 8 ayından 44 ülkeden aranan 675 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı üçlü mekanizma toplantıları ile iade süreçlerini hızlandırmak amacıyla ve yurt dışına kaçan suçlar Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretler meyvelerini veriyor. İlgili ülkelerin güvenlik ve adalet makamlarıyla kurulan yakın iş birliği sayesinde, yurt dışında yakalanan firarilerin Türkiye'ye iadelerinde önemli bir ivme yakalandı.

İADE EDİLENLERİN SAYISI SON BEŞ YIL ORTALAMASININ 6 KATINI AŞTI

2025 yılının 1 Ocak–31 Ağustos döneminde 37 ülkeden, haklarında kırmızı bülten çıkarılan veya uluslararası seviyede aranan 214 kişi Türkiye'ye iade edilmişti. Bu kişilerin 70'i organize suç örgütü lideri ya da üyesiydi. 2026 yılının aynı döneminde iade edilenlerin sayısı 657'ye yükselirken, bu kişilerin 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Böylece iade edilenlerin sayısı, 2025'in aynı dönemine göre 443 kişi ve yüzde 207 arttı.

TÜRKİYE'DE 409 KİŞİ YAKALANDI

Yabancı ülkeler tarafından haklarında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarılan kişilere yönelik Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonlarda da önemli sonuçlar elde edildi. 2025 yılının ilk 8 ayında 48 ülke tarafından aranan ve 108'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlenen 372 kişi Türkiye'de yakalanmıştı. 2026 yılının aynı döneminde ise 53 ülke tarafından aranan 409 kişi yakalandı. Bu kişilerin 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLER ARANAN 3 BİN 852 KİŞİ İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Türkiye'nin aradığı firarilerin uluslararası seviyede yakalanmalarını sağlamak amacıyla 2026 yılının ilk 8 ayında 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Bakan Çiftçi'nin geçtiğimiz günlerde Gürcistan ziyaretinde, ''Ülkelere tek tek gidip alacağım'' açıklamasının ardından kırmızı bültenle aranan suçlular ile ilgili çember daralmaya başladı özetledi. Güncel verilere göre ise Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3 bin 852 kişi bulunuyor. Bunların; bin 400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı terör suçları kapsamında aranıyor.