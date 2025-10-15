Sınırları aşan narko operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ekvador'dan İspanya'ya gönderilen ve İstanbul Ambarlı Limanı'na transit olarak uğrayan bir gemide fosil ununa emdirilmiş 1 ton 728 kilo kokain ele geçirdi.Riskli olarak değerlendirilen konteyner, x-ray ve narkotik köpeğiyle incelendi; yapılan multi drug testlerinde kovaların dörtte birinde kokaine rastlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında uyuşturucuya Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu. Piyasa değeri 5 milyar 184 milyon TL olan kokainin Türkiye'de alıcısı bulunmayınca "kontrollü teslimat" kararı alındı. Uyuşturucunun yerine benzer malzeme konularak gemi İspanya seyrine devam etti.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polisi işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucunda gemi Barcelona Limanı'na ulaştığında, uyuşturucuyu teslim almaya gelen yabancı uyruklu 3 kişi Madrid'de yakalandı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.Öte yandan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan başka bir operasyonda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışmada, bir TIR'da yapılan aramada 105 kilo esrar ele geçirildi. Değeri 65 milyon TL olan uyuşturucunun 97 şeffaf poşete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.