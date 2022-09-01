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Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:29 Son Güncelleme: 1.9.2022 15:29

Sinop Kamp Alanları - En İyi Sinop Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Sinop, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi bir liman kentidir. Bu kentte kamp yapılabilecek, gezilip görülebilecek pek çok alan bulunur. Sinop kamp alanları da genellikle gölün kenarı, şelale yanı gibi doğal güzelliklerin içerisine kurulmuştur. Bu nedenle şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen bireyler için oldukça ideal alanlardır. İşte Sinop kamp alanları ve Sinop çadır kamp yerleri nerede sorusunun yanıtı!

Sinop Kamp Alanları - En İyi Sinop Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Sinop kamp alanları, Karadeniz Bölgesinde bulunan kamp alanları arasında popüler olanları arasında yer alır. Bu kamp alanları genellikle şehirden uzak, sakin ve doğa güzellikleri arasına kurulmuştur. Bu nedenle kampçılar Sinop kamp alanlarını son dönemde daha çok tercih etmeye başlamıştır. Daha önce Sinop kamp alanları içerisinde kamp yapmamış ve yapmak isteyen bireyler bu alanların imkanlarını, Sinop çadır kampı yerlerini ve fiyat politikalarını öğrenmek isterler.

Sinop Kamp Alanları

Akliman Plajı Kamp Alanı: Sinop'un ormanlık alanına yakın bölgesinde denizin kenarında kamp kurup yaz mevsiminin sıcak günlerinde serinlemek isteyen bireyler için oldukça ideal bir alandır. Hem çadır hem de karavan kampı için uygun olan bu alanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu nedenle kampçıların hazırlıklı gelmesi gerekir.

Babaçay Kanyonu Kamp Alanı: Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında tercih edilen bu kanyonda pek çok yürüyüş parkuru, kamp ve piknik alanı bulunur. İçerisinde bir de göl bulunan bu kanyonda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için herhangi bir işletme bulunmaz.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Kamp Alanı: Çadır kampçılığı için oldukça uygun olan bu alanda 28 adet şelale bulunur. Şelale seslerinin ve muhteşem doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için oldukça idealdır. İçerisinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına tesisler yer almaktadır. Bu tesislerde yeme, içme, tuvalet, çeşme gibi alanlar bulunur.

Sarıkum Plajı Kamp Alanı: Kampçılık, denize girme, balık yakalama gibi imkanlar sunan bir kamp alanıdır. Genellikle yaz ayları tercih edilir. Deniz ve ormanı bir arada göremek isteyen bireyler için oldukça idealdir. Alanda ihtiyaçlar için herhangi bir tesis bulunmadığından gelmeden ihtiyaçların temin edilmesi gereklidir.

Akgöl Kamp Alanı: Muhteşem bir manzaraya uyanmak isteyenlerin tercih edebileceği bir kamp alanı olan Akgöl kamp alanı göl ve 2 çayın birleştiği noktada bulunur. Burada kamp yapacaklar geceleri gelen yabani hayvanlara dikkat etmelidir. Akgöl kamp alanında ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılaması adına herhangi bir tesis bulunmaz. Bu nedenle gelmeden ihtiyaçların temin edilip gelinmesi gereklidir.

Durağan Buzluk Yaylası Kamp Alanı: Durağan Buzluk yaylası'nda çadır ve karavan kampının yanında piknik, trekking gibi aktiviteler yapılabilir. Bu yayla içerisinde şifalı olduğuna inanılan bu su kaynağı bulunur. Ziyaretçiler bu su kaynağından faydalanabilir. Ancak içerisinde bis tesis bulunmadığından bu yaylaya gelirken ihtiyaçlarınızı temin edip gelinmesi gereklidir.

En İyi Sinop Çadır Kamp Alanları Nerede?

  • Akliman Plajı Kamp Alanı: Sinop merkeze 10 km uzaklıkta olan bu plaj Sinop- Akliman yolu üzerindedir.
  • Babaçay Kanyonu Kamp Alanı: Sinop merkeze 72 km uzaklıkta olan kamp alanı Ayancık ilçesine bağlıdır.
  • Erfelek Tatlıca Şelaleleri Kamp Alanı: Sinop şehir merkezine 29 km uzaklıkta bulunan bu alan Erfelek Yolu üzerindedir.
  • Sarıkum Plajı Kamp Alanı: Sinop şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan bu alan Sarıkumda yer almaktadır.
  • Akgöl Kamp Alanı: Sinop şehir merkezine 119 km uzaklıkla olan bu kamo alanı Ayancıkda yer almaktadır.
  • Durağan Buzluk Yaylası Kamp Alanı: Sinop şehir merkezine 111 km uzaklıkta olan bu yayla Durağan ilçesinde yer almaktadır.

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Sinop Kamp Alanları - En İyi Sinop Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
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