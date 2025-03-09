Sır cinayet aydınlandı katillerin müebbeti onandı

Uşak'ta 2006 yılında düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz hakkında kayıp ihbarı verildi. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı ancak 49 yaşındaki adam bulunamadı. Yıllar sonra Mehmet Yobaz'ın torunu 18 yaşındaki Seyhan Akduman; kendisi 5 yaşındayken dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan Aydoğdu adlı kadınla birlikte yaşadığını ve kadının Ekrem Poyraz ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

Torun Akduman, Ayhan Aydoğdu ile Ekrem Poyraz'ın dedesini evde baltayla öldürdüklerini iddia ederek, "5 yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar." dedi. Torun Akduman'ın verdiği ifade üzerine polis ekipleriyle birlikte bölgeye girildi. Sanıkların Mehmet Yobaz'ı attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılmış halde insan kafatası, kemik parçaları ve olayda kullanıldığı belirtilen balta bulundu. Bu sırada Ekrem Poyraz ve Ayhan Aydoğdu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FİŞEK MEHMET LAKAPLI KİŞİ YAPTI DEDİ

"BALTANIN KESİCİ KISMIYLA DEDEMİN KAFASINA VURDU VE DEDEMİN KAFASI KOPTU"



Torun Seyhan Akduman ifadesinde "Ayhan, dedeme bizden farklı yemek veriyordu. Ben ilaçlarla zehirlendiğini düşünüyorum. Olay günü Ekrem'i ilk defa gördüm. Dedem yatarken bizim eve geldi ve Ayhan'la konuştu. Ekrem dedemin yattığı odaya girdi. Ekrem elindeki baltanın ters tarafıyla dedemin ensesine vurdu. Sonra Ayhan baltanın kesici kısmıyla dedemin ensesine vurdu ve dedemin kafası koptu. Ben Seyhan'ın kucağındayım dedemin odasını gören pencereden bakıyorduk. Ardından Ayhan bizi evde bir odaya götürdü. Dedemi bir battaniyeye sarıp sürükleyerek kapıya götürdüler. Ayhan ardından kapıyı kapattı. Muhtemelen Ekrem'in arabasına koydular. Sonra Ayhan bizi de çağırıp arabaya bindirdi. Kuyunun başına geldik. Ekrem cesedi kuyuya attı. Ekrem inşaat ustası. Ceset kokmasın diye çimento ya da kireç döktü. Ardından eve döndük. Bizi arabadan indirmediler. Muhtemelen evi temizlediler" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Ayhan Aydoğdu ve Ekrem Poyraz hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Ayhan Aydoğdu emniyette verdiği ifadesini kabul etmediğini beyan ederek cinayeti görmediğini öne sürdü. Sanık Ekrem Poyraz ise Mehmet Yobaz ile bir tanışıklığı ve alakası olmadığını söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Ayhan Aydoğdu ve Ekrem Poyraz hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu sırada kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise verilen ağır müebbet hapis cezasını onadı.