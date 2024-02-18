Sır ölümü akıllı saati çözecek

Erzurum'da Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Nizar A.(30), hâkim karşısına çıktı. Erzurum'da geçtiğimiz yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, genç kadın ile Nizar A. arasında tartışma çıktı. Emelianova'nın üst katında oturan Nizar A. ise karakolda Emelianova'yı öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı. Nizar A. mahkemede ifadesini kabul etmedi.Genç kadının ailesinin avukatı Begüm Osma, Anastasia'nın akıllı kol saatinin incelenmesini talep etti. Mahkeme söz konusu saatin incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Akıllı saatin nabız ölçme özelliği bulunması sebebiyle incelemeye alınarak Anastasia'nın kalp atışlarının kaçta durduğu net olarak belirlenecek.