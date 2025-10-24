Sır ölümün altından yasak aşk çıktı

ADANA'da yaşayan oto galerici İlyas Ünalan (54), otomobilinde ölü bulundu. Direksiyonda ve Ünalan'ın vücudunda kan izleri bulunurken, vücudunda darp izlerine rastlandı. Ünalan'ın yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Ünalan, yasak aşk yaşadığı N.C.'nin (45) oğlu Onur C. (27) tarafından evde yakalandı. Onur C., Ünalan'ı darp ederek evden kovdu. Aracına binen Ünalan, otomobiliyle 200 metre ilerledikten sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Onur C. ile annesi N.C. ve dayısı G.C. (47) polis tarafından gözaltına alındı. Onur C., "İşten döndüğümde İlyas'ı görünce 'Ne işin var evimizde? Çık buradan' dedim. Öldüğünü sonradan öğrendim, böyle bir kastım yoktu" dedi. Şüpheli Onur C. ile dayısı G.C. tutuklanırken anne N.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.