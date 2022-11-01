Sırbistan’dan Ne Alınır? Sırbistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

almak isteyen kişiler, Sırbistan'da ucuz olan şeyler neler diye düşünebilir. Belgrad Kalesi, Cumhuriyet Meydanı, Aziz Sava Katedrali ve Sırbistan Ulusal Müzesi gibi mutlaka görülmesi gereken yerlere sahip Sırbistan'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Sırbistan'a ait hediyelik eşyalar arasında neler bulunur?

Sırbistan'dan Ne Alınır?

Sırbistan, Avrupa Birliği üyesi değildir ve buna bağlı olarak para birimi Euro değil, Sırp Dinarı'dır. Alışveriş yapabilmek için öncelikle paranızı yerel para birimine dönüştürmeniz gerekir. Yöresel el sanatları, hediyelik eşya olarak getirebileceğiniz çok çeşitli nesneler sunar. Çeşitli dekoratif objeler, ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri ve güzel rustik çanak ve çömlekler muhteşem birer hediyelik eşyalardır. El işi ve işlemeli ürünler, Sırbistan seyahatiniz sırasında size hediyelik eşya için fikir verebilir. Çok sayıda güzel el dokuması halılara, geleneksel kıyafetlere ve işlemeli masa örtülerine rastlamanız mümkündür. Ev yapımı organik reçel ve bal gibi ağız sulandıran ürünleri tatmak ve tattırmak için hediyelik olarak tercih edebilirsiniz. Sırbistan'dan getirilebilecek en ünlü hediyelik eşyalar arasında aşağıdakiler bulunur.

Orasnice

Beş çaylarına eşlik edecek bu nefis tatlı, yumurta, ceviz ve şeker ile yapılır. Şekil olarak hilale benzeyen Orasnice'nin, dışı çıtır içi ise yumuşaktır.

Kobasica

Sırbistan'ın kendine özgü bir şarküteri ürünü olan bu sucuk, kahvaltılarda, öğle yemeklerinde ve günün her saati atıştırmalık olarak yenilebilir.

Ajvar

Balkanların ünlü sosu Ajvar'ı denemek ve satın almak için Sırbistan iyi bir seçimdir. Tek başına meze olarak tüketilebileceği gibi çeşitli yemeklerde sos olarak da kullanılabilir.

Yöresel Sırp Kıyafetleri

Sırbistan, renkli, işlemeli, nakışlı, yün ve kadife kumaşlardan yapılmış birbirinden güzel ve geleneksel kıyafet ile doludur. Yün kazaklar, yelekler, şapkalar, bereler, atkılar, kadife ve işlemeli elbiseler, etekler, bluzlar, desenli gömlekler ve ilginç aksesuarlar ile hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çeker.

Çömlek

Çömlekçilik, Sırbistan'da oldukça yaygındır. Topraktan üretilen tabak, çanak, çömlek, saksı, vazo ve çeşitli süs eşyaları bulunur. Sade olabileceği gibi el boyaması ve desenli de olabilir.