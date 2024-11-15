Yer İstanbul! Kadın driftçi gözaltına alındı: Tam 32 bin 233 lira ceza…

İstanbul Pendik'te şırıngayla aracının logosundan sıvı çekiyormuş ve koluna enjekte ediyormuş gibi video çektikten sonra aracıyla Drift yapan kadın sürücü P.Ö., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Pendik İlçesi Batı Mahallesi üzerinde bir otopark alanında bir aracıyla Drift yapan P.Ö. isimli kadın sürücüye "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift Atmak" maddesinden 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi. P.Ö. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı da ifade edildi.